В Аргентине президент клуба из-за фанатов бежал из офиса вместе с полицией

В понедельник вечером президент прибыл в штаб-квартиру, чтобы восстановить контроль над клубом после аннулирования судом решения совета директоров «Сан-Лоренсо» о его отстранении. Около 70 болельщиков собрались у входа в офис клуба, требуя ухода Моретти и всего руководства. Для обеспечения безопасности президента клуба полиция сопровождала его во время побега из здания до машины. Более десяти штурмовых грузовиков, восемь мотоциклов и два водомета патрулировали у входа в офис, чтобы разогнать болельщиков.