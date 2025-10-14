В Аргентине президент клуба из-за фанатов бежал из офиса вместе с полицией

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент аргентинского «Сан-Лоренсо де Альмагро» Марсело Моретти покинул штаб-квартиру футбольного клуба в сопровождении полиции из-за протестующих болельщиков, сообщает La Nacion.
В понедельник вечером президент прибыл в штаб-квартиру, чтобы восстановить контроль над клубом после аннулирования судом решения совета директоров «Сан-Лоренсо» о его отстранении. Около 70 болельщиков собрались у входа в офис клуба, требуя ухода Моретти и всего руководства. Для обеспечения безопасности президента клуба полиция сопровождала его во время побега из здания до машины. Более десяти штурмовых грузовиков, восемь мотоциклов и два водомета патрулировали у входа в офис, чтобы разогнать болельщиков.
В сентябре на заседании совета директоров клуба было принято решение о ликвидации должности президента и отстранении Моретти, но тот подал в гражданский суд иск, который из-за угроз в адрес Моретти и административных ошибок, допущенных при созыве совета, был удовлетворен. При этом президент «Сан-Лоренсо» находится под следствием по обвинению в мошенничестве. Ранее скрытые камеры запечатлели, как он, предположительно, берет взятку в размере 25 тысяч долларов у матери футболиста, желавшего присоединиться к аргентинскому клубу.
Согласно решению гражданского суда, в течение следующих 15 дней аргентинский клуб должен созвать новый совет директоров, где может быть принято решение по вопросу продолжения деятельности руководства «Сан-Лоренсо».