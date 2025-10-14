Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Эстония
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.15
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Боливия
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.83
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Турция
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.63
П2
6.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.01
X
39.00
П2
90.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Ирландия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
6.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.44
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.00
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Андорра
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
17.00
X
6.95
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Латвия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
50.00
X
17.00
П2
1.07

В Аргентине президент клуба из-за фанатов бежал из офиса вместе с полицией

Президент «Сан-Лоренсо» Моретти убегал из штаб-квартиры клуба вместе с полицией.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент аргентинского «Сан-Лоренсо де Альмагро» Марсело Моретти покинул штаб-квартиру футбольного клуба в сопровождении полиции из-за протестующих болельщиков, сообщает La Nacion.

В понедельник вечером президент прибыл в штаб-квартиру, чтобы восстановить контроль над клубом после аннулирования судом решения совета директоров «Сан-Лоренсо» о его отстранении. Около 70 болельщиков собрались у входа в офис клуба, требуя ухода Моретти и всего руководства. Для обеспечения безопасности президента клуба полиция сопровождала его во время побега из здания до машины. Более десяти штурмовых грузовиков, восемь мотоциклов и два водомета патрулировали у входа в офис, чтобы разогнать болельщиков.

В сентябре на заседании совета директоров клуба было принято решение о ликвидации должности президента и отстранении Моретти, но тот подал в гражданский суд иск, который из-за угроз в адрес Моретти и административных ошибок, допущенных при созыве совета, был удовлетворен. При этом президент «Сан-Лоренсо» находится под следствием по обвинению в мошенничестве. Ранее скрытые камеры запечатлели, как он, предположительно, берет взятку в размере 25 тысяч долларов у матери футболиста, желавшего присоединиться к аргентинскому клубу.

Согласно решению гражданского суда, в течение следующих 15 дней аргентинский клуб должен созвать новый совет директоров, где может быть принято решение по вопросу продолжения деятельности руководства «Сан-Лоренсо».