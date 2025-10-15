«Даже говном не назову». Кокорин жестко высказался про экс-тренера «Фиорентины» Итальяно

К этому времени мы с ним уже не общались. Раньше он любил на меня покричать. Забью гол на тренировке — он подзовет и скажет, что я неправильно открылся. То есть искал во мне какие-то минусы. Я думал: «Блин, может, правда?» А потом стал понимать, что он до меня просто докапывается, и перестал обращать на это внимание. Когда пришел во второй раз, у него уже были новенькие «клиенты», на которых срывался. Меня уже не трогал, потому что, видимо, не рассчитывал. Показывал, что я ему уже пофиг.