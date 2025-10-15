Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Новый главный тренер «Монако»: «Я бросаю вызов всем своим игрокам»

Себастьен Поконьоли, назначенный главным тренером «Монако», поделился ожиданиями от работы с монегасками.

Источник: Getty Images

38-летний бельгийский специалист подписал контракт с клубом до июня 2027 года. Ранее Поконьоли тренировал бельгийский «Юнион», с которым стал чемпионом страны в сезоне-2024/25.

«Нам всем хочется качественно обновить игру команды, придать ей новый импульс. За последние годы здесь произошло много положительных изменений, но я хочу привнести свои принципы игры, которые, безусловно, совпадают с действующей философией “Монако”, и именно поэтому руководство клуба выбрало меня. Я также планирую привнести свою индивидуальность и стиль игры, наладить взаимодействие между молодыми игроками и лидерами команды, чтобы она могла предложить болельщикам зрелищный футбол на поле, подчеркивающий сильные стороны всего состава.

Есть два аспекта — командный и индивидуальный. Моя задача — выстроить структуру, в которой защитники зависят от работы нападающих. Именно так действовала моя команда в прошлом сезоне, оборона, полузащита и атака. В совокупности это позволило нам стать одной из лучших команд Европы по игре у своих ворот. Говорить о себе всегда непросто, но те, кто меня знает, знают и то, что я ценю дисциплину и труд. В футбольном плане мне нравится, когда игра строится на стремлении атаковать. Сейчас популярно говорить об «интенсивности», но важно уметь реализовывать ее на практике. Надеюсь, уже в ближайшие недели станет виден результат нашей работы. Позитивный результат.

Я бросаю вызов всем своим игрокам, но лучшие футболисты обычно любят такие вызовы! Я делаю это прежде всего ради них и ради команды. В любом случае каждый получит шанс проявить себя, если в ежедневной работе будут созданы для этого условия, а я буду их в этом поддерживать", — приводятся слова Поконьоли на сайте клуба.

Предыдущим тренером «Монако» был Адольф Хюттер, уволенный 10 октября.