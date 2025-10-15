Новый главный тренер «Монако»: «Я бросаю вызов всем своим игрокам»

Есть два аспекта — командный и индивидуальный. Моя задача — выстроить структуру, в которой защитники зависят от работы нападающих. Именно так действовала моя команда в прошлом сезоне, оборона, полузащита и атака. В совокупности это позволило нам стать одной из лучших команд Европы по игре у своих ворот. Говорить о себе всегда непросто, но те, кто меня знает, знают и то, что я ценю дисциплину и труд. В футбольном плане мне нравится, когда игра строится на стремлении атаковать. Сейчас популярно говорить об «интенсивности», но важно уметь реализовывать ее на практике. Надеюсь, уже в ближайшие недели станет виден результат нашей работы. Позитивный результат.