Опубликован список претендентов на Golden Boy

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Француз Дезире Дуэ из «ПСЖ» и турок Кенан Йылдыз из «Ювентуса» вошли в список из 25 претендентов на награду Golden Boy от итальянского издания Tuttosport, которая вручается лучшему футболисту года в Европе среди игроков не старше 21 года.

Источник: Mattia Pistoia/Getty Images

В прошлом году лауреатом награды стал чемпион Европы в составе сборной Испании нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. Согласно правилам, его нельзя было номинировать вновь.

В число претендентов вошли Пау Кубарси («Барселона»), Дезире Дуэ, Варрен Заир-Эмри, Сенни Меюлю (все — «ПСЖ»), Майлз Льюис-Скелли, Итан Нванери (оба — «Арсенал»), Дин Хёйсен, Арда Гюлер, Франко Мастантуоно (все — «Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Жеовани Кенда («Спортинг»), Йоррел Хато («Аякс»), Арчи Грей, Лукас Бергвалль (оба — «Тоттенхэм»), Эльесс Бен Сегир («Байер»), Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»), Виктор Фрохольдт, Родригу Мора (оба — «Порту»), Мамаду Сарр («Страсбур»), Эстевао («Челси»), Нико О’Райлли («Манчестер Сити»), Джоб Беллингем («Боруссия», Дортмунд), Франческо Пио Эспозито («Интер»), Александар Станкович («Брюгге») и Джованни Леони («Ливерпуль»).

Церемония награждения состоится в начале декабря.