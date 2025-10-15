Опубликован список претендентов на Golden Boy

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Француз Дезире Дуэ из «ПСЖ» и турок Кенан Йылдыз из «Ювентуса» вошли в список из 25 претендентов на награду Golden Boy от итальянского издания Tuttosport, которая вручается лучшему футболисту года в Европе среди игроков не старше 21 года.