Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Клуб КПЛ лишится главного тренера — источник

Агенты главного тренера «Ордабасы» Андрея Мартина приступили к поиску нового клуба для своего подопечного, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Ордабасы"

По информации журналиста Эльдара Аманбаева, молдавский специалист доработает сезон и после его завершения покинет шимкентскую команду.

Ранее сообщалось, что решающим для будущего Мартина должен был стать финал Кубка Казахстана, где 4 октября «Ордабасы» встречался с «Тоболом». Однако шымкентцы уступили костанайскому клубу со счётом 0:2 и лишились возможности завоевать трофей.

Андрей Мартин возглавил «Ордабасы» в декабре 2024 года. До этого 51-летний специалист руководил молдавским «Петрокубом», с которым вывел команду в основную стадию Лиги конференций, а также входил в тренерский штаб национальной сборной Молдовы.