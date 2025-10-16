Клуб КПЛ лишится главного тренера — источник

По информации журналиста Эльдара Аманбаева, молдавский специалист доработает сезон и после его завершения покинет шимкентскую команду.
Ранее сообщалось, что решающим для будущего Мартина должен был стать финал Кубка Казахстана, где 4 октября «Ордабасы» встречался с «Тоболом». Однако шымкентцы уступили костанайскому клубу со счётом 0:2 и лишились возможности завоевать трофей.
Андрей Мартин возглавил «Ордабасы» в декабре 2024 года. До этого 51-летний специалист руководил молдавским «Петрокубом», с которым вывел команду в основную стадию Лиги конференций, а также входил в тренерский штаб национальной сборной Молдовы.