Клуб КПЛ лишится главного тренера — источник

Андрей Мартин возглавил «Ордабасы» в декабре 2024 года. До этого 51-летний специалист руководил молдавским «Петрокубом», с которым вывел команду в основную стадию Лиги конференций, а также входил в тренерский штаб национальной сборной Молдовы.