Отметил с размахом. Винисиус может получить тюремный срок за слишком шумное празднование юбилея

Нынешней осенью у звезды накопились проблемы вне футбольного поля. Сначала с ним рассталась модель Вирджиния Фонсека, а на следующий день в его особняке в пригороде Мадрида произошел пожар — сгорела сауна, которая располагалась в подвале помещения. К счастью, никто не пострадал. Сам футболист в это время вместе с национальной командой находился в азиатском турне.