Отметил с размахом. Винисиус может получить тюремный срок за слишком шумное празднование юбилея

Инцидент произошел в Бразилии.

Источник: Reuters

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оказался в центре скандала, который случился еще летом. Ему грозит тюрьма или штраф за нарушение общественного порядка — все из-за слишком шумного празднования дня рождения.

Что произошло

Футболист стал фигурантом судебного дела в Бразилии из-за предполагаемого «нарушения покоя или порядка» во время вечеринки, которую он устроил в Рио-де-Жанейро по случаю своего дня рождения, пишет Marca со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Дело рассматривается в специальном уголовном суде, который занимается разбором правонарушений небольшой тяжести. Основанием стала жалоба соседа, проживающего рядом с местом, где Винисиус отмечал свое 25-летие, — с 19 по 21 июля.

Как сообщает O Globo, празднование проходило в роскошной усадьбе, предназначенной для проведения крупных мероприятий — свадеб и корпоративов — и сопровождалось громкой музыкой, нарушившей спокойствие местных жителей. Заявитель утверждает, что был вынужден вызвать полицию, которая зафиксировала громкие звуки и крики, потребовав от присутствующих снизить уровень шума. Вини и его гости подчинились требованиям правоохранителей, однако, как рассказал сосед, после их отъезда «звук снова достиг чрезвычайно высокого уровня».

Источник: Reuters

Ему действительно грозит срок?

Согласно бразильскому законодательству, «нарушение труда или спокойствия других лиц» наказывается лишением свободы на срок от 15 дней до 3 месяцев либо штрафом. Местные СМИ ранее сообщали, что Винисиус устроил грандиозную вечеринку по случаю своего 25-летия, на которой были концерты — в том числе выступление рэпера Трэвиса Скотта, — фейерверки и даже аттракционы, характерные для парка развлечений.

По данным издания O Globo, на празднике собрались около 500 гостей, среди которых был французский полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга, а также другие знаменитости, включая бразильскую певицу Анитту, одну из главных звезд реггетона.

По данным судебных органов штата Рио-де-Жанейро, предварительное слушание по делу назначено на 6 ноября. Вероятно, нападающий сборной Бразилии отделается лишь штрафом.

Винисиус Жуниор защищает цвета «Реала» с лета 2018 года, а его контракт рассчитан до июня 2027-го. В текущем сезоне он провел 16 матчей и отметился шестью забитыми мячами.

Нынешней осенью у звезды накопились проблемы вне футбольного поля. Сначала с ним рассталась модель Вирджиния Фонсека, а на следующий день в его особняке в пригороде Мадрида произошел пожар — сгорела сауна, которая располагалась в подвале помещения. К счастью, никто не пострадал. Сам футболист в это время вместе с национальной командой находился в азиатском турне.

Автор: Егор Сергеев