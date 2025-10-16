Отметил с размахом. Винисиус может получить тюремный срок за слишком шумное празднование юбилея

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оказался в центре скандала, который случился еще летом. Ему грозит тюрьма или штраф за нарушение общественного порядка — все из-за слишком шумного празднования дня рождения.
Что произошло
Футболист стал фигурантом судебного дела в Бразилии из-за предполагаемого «нарушения покоя или порядка» во время вечеринки, которую он устроил в Рио-де-Жанейро по случаю своего дня рождения, пишет Marca со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Дело рассматривается в специальном уголовном суде, который занимается разбором правонарушений небольшой тяжести. Основанием стала жалоба соседа, проживающего рядом с местом, где Винисиус отмечал свое 25-летие, — с 19 по 21 июля.
Как сообщает O Globo, празднование проходило в роскошной усадьбе, предназначенной для проведения крупных мероприятий — свадеб и корпоративов — и сопровождалось громкой музыкой, нарушившей спокойствие местных жителей. Заявитель утверждает, что был вынужден вызвать полицию, которая зафиксировала громкие звуки и крики, потребовав от присутствующих снизить уровень шума. Вини и его гости подчинились требованиям правоохранителей, однако, как рассказал сосед, после их отъезда «звук снова достиг чрезвычайно высокого уровня».
Ему действительно грозит срок?
Согласно бразильскому законодательству, «нарушение труда или спокойствия других лиц» наказывается лишением свободы на срок от 15 дней до 3 месяцев либо штрафом. Местные СМИ ранее сообщали, что Винисиус устроил грандиозную вечеринку по случаю своего 25-летия, на которой были концерты — в том числе выступление рэпера Трэвиса Скотта, — фейерверки и даже аттракционы, характерные для парка развлечений.
По данным издания O Globo, на празднике собрались около 500 гостей, среди которых был французский полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга, а также другие знаменитости, включая бразильскую певицу Анитту, одну из главных звезд реггетона.
По данным судебных органов штата Рио-де-Жанейро, предварительное слушание по делу назначено на 6 ноября. Вероятно, нападающий сборной Бразилии отделается лишь штрафом.
Винисиус Жуниор защищает цвета «Реала» с лета 2018 года, а его контракт рассчитан до июня 2027-го. В текущем сезоне он провел 16 матчей и отметился шестью забитыми мячами.
Нынешней осенью у звезды накопились проблемы вне футбольного поля. Сначала с ним рассталась модель Вирджиния Фонсека, а на следующий день в его особняке в пригороде Мадрида произошел пожар — сгорела сауна, которая располагалась в подвале помещения. К счастью, никто не пострадал. Сам футболист в это время вместе с национальной командой находился в азиатском турне.
Автор: Егор Сергеев