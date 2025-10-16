Футбол как зрелище умирает? Ищем ответ в лучшей лиге мира

В последние годы в Англии ходит много споров о стиле, в котором играет «Арсенал» Микеля Артеты: излишне осторожном и заточенном на минимизацию рисков. Сторонние наблюдатели и даже болельщики «Арсенала» часто ругают Артету за скучный футбол, при этом именно «канониры» в течение трех сезонов (2023/24, 2024/25, 2025/26) набрали в АПЛ больше всех очков — опередили даже «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
«СЭ» рассказывает, как ученик Хосепа Гвардиолы оказался визионером, предсказавшим тенденции в лучшей лиге мира за несколько лет до их безусловного проявления.
Стерильный Деклан Райс — олицетворение АПЛ
После пятого тура АПЛ сезона-2025/26 на аналитическом портале Opta вышел текст с заголовком «Количество голов в премьер-лиге резко снизилось после многих лет высокой результативности. Но почему?». В нем автор Али Твидейл привел ряд любопытных цифр. В частности, он обратил внимание, что в пятом туре нынешнего чемпионата 20 команд лиги наиграли на 19,4 ожидаемых гола (xG). Это самый низкий показатель в рамках конкретного тура за все время, что подсчитывается подобная статистика, — то есть с сезона-2016/17.
Также в этом сезоне команды наносят за матч в среднем по 22,5 удара по воротам — это тоже самый низкий показатель за все время подсчета статистики (сбор данных идет с 2003 года). «Общий уровень команд в АПЛ означает, что почти каждая из них обладает атакующими качествами, позволяющими забивать голы любым соперникам. Поэтому тренеры теперь настраивают команды на то, чтобы остановить соперника, нежели на то, чтобы его переиграть», — отмечает Твидейл.
Это буквально формула футбола Артеты: прежде всего сковать атакующий потенциал оппонента, а уже во вторую очередь заниматься голами. Симптоматично, что лицом нынешнего «Арсенала» стал Деклан Райс — футболист без ощутимо слабых мест, но не обладающий вульгарно яркими навыками. С одной стороны, Райс умеет на поле если не все, то очень многое: он классно бьет с разных дистанций, здорово выкручивает подачи со штрафных и угловых, на элитном уровне сканирует поле и может четко вырезать диагональ.
С другой стороны (и болельщики «Арсенала» это подтвердят), бывший капитан «Вест Хэма» не способен на неожиданную обводку, которая поставила бы соперника в тупик, или на то, чтобы отдать супертонкий проникающий пас. Райс равномерно хорош во всем, что можно себе представить, но его игрой больше восхищаются профессиональные аналитики, а обычные фанаты чаще хвалят Деклана за понятные им вещи: выносливость, дисциплинированность и преданность делу.
При этом в системе Артеты он исполняет роль «восьмерки», то есть занимает позицию, на которой от игрока всегда ждешь яркости и креатива. Но, судя по всему, тренера не сильно заботит, что Райс — далеко не Иньеста. И статистически он прав: «Арсенал» набирает больше всех очков в лиге.
На 98-й минуте тяжелейшего матча с «Ньюкаслом» (2:1) Райс, как будто он совсем не устал, догнал на рывке Харви Барнса и украл у «сорок» шанс на голевой момент. Безумное кардио плюс выдающийся навык отборов — лучшие качества левой «восьмерки» «Арсенала» и единственного футболиста в Англии, чей 100-миллионный ценник ни разу не вызывал ни у кого вопросов. Пожалуй, на символическом уровне это многое говорит об игровом климате премьер-лиги в 2025 году.
Защитники проводят все больше времени с мячом: тирада Гари Невилла
Неискушенному болельщику наблюдать за многими топ-матчами АПЛ и правда становится скучно. Сразу несколько встреч между Артетой и Гвардиолой в последние годы (октябрь 2023-го, март 2024-го, сентябрь 2025-го) превращались в изощренные шахматные партии. Есть и конкретная пугающая тенденция: результатом осознанной осторожности стало то, что существенную часть игрового времени с мячом проводят защитники — совсем не те футболисты, от которых стоит ждать магии и joga bonito. Габриэл Магальяйнс и Вильям Салиба из «Арсенала» часто перекидывают мяч друг другу, как горячую картошку: лишь бы не обжечься.
Эту тенденцию в одном из подкастов зафиксировал легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл: «Мы же не приходим на футбол, чтобы посмотреть, как играет центральный защитник “Брайтона”? Мы постоянно наблюдаем, как мяч находится у защитников. Постоянно. Я посмотрел статистику: в сезоне-2006/07 пятью игроками, которые отдали больше всего пасов, были Сеск Фабрегас, Пол Скоулз, Хаби Алонсо, Жилберто Силва и Фрэнк Лэмпард. Полузащитники, которые диктовали игру. Это те футболисты, которых я хочу видеть с мячом.
Теперь возьмем прошлый сезон (речь о сезоне-2023/24. — Прим. “СЭ”). Игроки с наибольшим количеством передач: Вирджил ван Дейк, Йошко Гвардиол, Леви Колвилл, Вильям Салиба. Годом ранее: Родри, Льюис Данк, ван Дейк, Салиба. Мы наблюдаем радикальный сдвиг. Можно сказать, что игра развивается, но разве это не работа тренера и команды — сделать так, чтобы мяч как можно больше времени находился у лучших футболистов? Но мы смотрим, как защитники и вратари касаются мяча в сотни раз чаще, чем самые талантливые игроки, нас постоянно кормят этим дерьмом».
Наследие Рори Делапа и Моби Дик
Все озвученные тенденции привели к тому, что команды делают все больший упор на стандартные положения: когда шансов забить с игры остается немного, они становятся спасательным кругом. «Арсенал» временами не стесняется забивать исключительно с угловых. Почти все команды начали бросать ауты далеко в штрафную — по примеру легендарного Рори Делапа из «Сток Сити». В этом смысле классический футбол приближается к американскому: не за горами время, когда в АПЛ введут обратные замены и в командах появятся специальные люди, которые будут только бросать важные ауты (так же, как кикеры в НФЛ выходят на поле за тем, чтобы пробить по мячу ногой).
К 2025 году футбол в премьер-лиге стал слишком конкурентным и плотным: он по-прежнему дарит нам грандиозные сюжеты, но качество зрелища — в консервативном понимании зрителя — теперь начинает проседать. Неудивительно, что молодое поколение все чаще выбирает не футбол, а TikTok и Netflix: сюжеты там тоже цепляющие и вечные, но динамики и азарта — во сто крат больше.
Возможно, со временем всеобщая «стокситизация» АПЛ приведет к такому же масштабному запросу на неймароподобных футболистов — героев мяча и магии, на чьи плечи ляжет задача творить волшебство в условиях сверхплотной, строгой и стерильной игры. Недаром Гвардиола прошедшим летом подписал Райана Шерки, решив заблаговременно проверить, какой получится огранка художника-вольнодумца при новых порядках британского чемпионата. Если ставка с Шерки сыграет в плюс, Пеп выйдет из гонки вооружений победителем. Впрочем, Артета тоже не отстает — и делает ставку на Эберечи Эзе, еще одного бунтаря, совместившего в себе английскую чопорность (все-таки родился в Лондоне) с африканской дредастой разнузданностью.
АПЛ постепенно превращается в феномен гик-культуры: чтобы получать удовольствие от топ-матчей, нужно глубокое погружение в предмет. Это любопытное последствие финансового могущества: когда все команды стали слишком хороши, они начали друг перед другом лимонничать, дошли если не до пределов, то до заметных издалека вершин осторожности.
С другой стороны, фан-базы ведущих клубов лиги так велики, что запаса интереса к их деятельности хватит на десятилетия вперед. Как ни крути, а именно на этом толстопузом Моби Дике — целом списке сверкающих брендов, от «Манчестер Юнайтед» до «Ливерпуля», и держится сила премьер-лиги. И пока ни один капитан чужестранного корабля не нашел подходящего гарпуна, чтобы его проткнуть.
Автор: Тимофей Яценко