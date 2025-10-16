Футбол как зрелище умирает? Ищем ответ в лучшей лиге мира

Эту тенденцию в одном из подкастов зафиксировал легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл: «Мы же не приходим на футбол, чтобы посмотреть, как играет центральный защитник “Брайтона”? Мы постоянно наблюдаем, как мяч находится у защитников. Постоянно. Я посмотрел статистику: в сезоне-2006/07 пятью игроками, которые отдали больше всего пасов, были Сеск Фабрегас, Пол Скоулз, Хаби Алонсо, Жилберто Силва и Фрэнк Лэмпард. Полузащитники, которые диктовали игру. Это те футболисты, которых я хочу видеть с мячом.



Теперь возьмем прошлый сезон (речь о сезоне-2023/24. — Прим. “СЭ”). Игроки с наибольшим количеством передач: Вирджил ван Дейк, Йошко Гвардиол, Леви Колвилл, Вильям Салиба. Годом ранее: Родри, Льюис Данк, ван Дейк, Салиба. Мы наблюдаем радикальный сдвиг. Можно сказать, что игра развивается, но разве это не работа тренера и команды — сделать так, чтобы мяч как можно больше времени находился у лучших футболистов? Но мы смотрим, как защитники и вратари касаются мяча в сотни раз чаще, чем самые талантливые игроки, нас постоянно кормят этим дерьмом».