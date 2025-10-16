Перейдут к конкурентам? Почему «Кайрат» расстанется с двумя легионерами

Контракты Пауло и Сантаны завершаются в конце этого года. Оба футболиста перенесли тяжелые повреждения и сейчас только восстанавливают физические кондиции. «Кайрат» поступил достаточно профессионально, обеспечил полную медицинскую поддержку и не стал разрывать соглашения, но вероятно, пролонгировать соглашения ни с одним, ни с другим в планы «желто-черных» не входит. И это объяснимо.
Жоао Пауло в следующем году будет уже 38 лет, Сантане — 32 года. Они уже достаточно возрастные игроки и есть огромные сомнения, способны ли они подстроиться под высокоинтенсивный, вертикальный футбол «Кайрата». Особенно после таких серьезных травм.
Кроме того, «Кайрат» уже имеет контракты на следующий год с Рикардиньо, Эдмилсоном и Жоржиньо, плюс, на первую часть сезона-2026 может остаться Дастан Сатпаев. В общем, атака укомплектована и алматинцы даже количественно не нуждаются в Жоао и Сантане.
Однако, не исключено, что оба игрока найдут себе клубы в той же КПЛ. Все-таки их репутация положительная, они оба зарекомендовали себя на высоком уровне в разных клубах Казахстана. И вполне могут быть полезны клубам чуть ниже рангом «Кайрата», но претендующим на еврокубки.
Да и позиция нападающего, особенно силового формата, каким является тот же Сантана — это всегда востребованный профиль внутри чемпионата Казахстана.