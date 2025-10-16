Перейдут к конкурентам? Почему «Кайрат» расстанется с двумя легионерами

Контракты Пауло и Сантаны завершаются в конце этого года. Оба футболиста перенесли тяжелые повреждения и сейчас только восстанавливают физические кондиции. «Кайрат» поступил достаточно профессионально, обеспечил полную медицинскую поддержку и не стал разрывать соглашения, но вероятно, пролонгировать соглашения ни с одним, ни с другим в планы «желто-черных» не входит. И это объяснимо.