Перейдут к конкурентам? Почему «Кайрат» расстанется с двумя легионерами

Бразильские нападающие Жоао Пауло и Элдер Сантана должны были стать ударной силой «Кайрата» в нынешнем сезоне, однако уже на старте чемпионата выбыли из-за тяжелых травм. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какое будущее может ждать игроков после завершения казахстанской премьер-лиги сезона-2025.

Источник: ФК "Кайрат"

Контракты Пауло и Сантаны завершаются в конце этого года. Оба футболиста перенесли тяжелые повреждения и сейчас только восстанавливают физические кондиции. «Кайрат» поступил достаточно профессионально, обеспечил полную медицинскую поддержку и не стал разрывать соглашения, но вероятно, пролонгировать соглашения ни с одним, ни с другим в планы «желто-черных» не входит. И это объяснимо.

Жоао Пауло в следующем году будет уже 38 лет, Сантане — 32 года. Они уже достаточно возрастные игроки и есть огромные сомнения, способны ли они подстроиться под высокоинтенсивный, вертикальный футбол «Кайрата». Особенно после таких серьезных травм.

Кроме того, «Кайрат» уже имеет контракты на следующий год с Рикардиньо, Эдмилсоном и Жоржиньо, плюс, на первую часть сезона-2026 может остаться Дастан Сатпаев. В общем, атака укомплектована и алматинцы даже количественно не нуждаются в Жоао и Сантане.

Однако, не исключено, что оба игрока найдут себе клубы в той же КПЛ. Все-таки их репутация положительная, они оба зарекомендовали себя на высоком уровне в разных клубах Казахстана. И вполне могут быть полезны клубам чуть ниже рангом «Кайрата», но претендующим на еврокубки.

Да и позиция нападающего, особенно силового формата, каким является тот же Сантана — это всегда востребованный профиль внутри чемпионата Казахстана.