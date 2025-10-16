Футбольная трагедия в Казахстане: умер 19-летний игрок

Он вышел в стартовом составе своего клуба на домашний матч против «Экибастуза» (4:0) в рамках 25-го тура первой лиги. На 62-й минуте Толеу лёг на газон, ему стали оказывать помощь, после чего игрока унесли на носилках. В этот момент он находился в сознании.