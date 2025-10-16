Футбольная трагедия в Казахстане: умер 19-летний игрок

Он вышел в стартовом составе своего клуба на домашний матч против «Экибастуза» (4:0) в рамках 25-го тура первой лиги. На 62-й минуте Толеу лёг на газон, ему стали оказывать помощь, после чего игрока унесли на носилках. В этот момент он находился в сознании.
Позже Казахстанская федерация футбола сообщила о смерти Толеу.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало игрока футбольного клуба “Хан Тенгри” Диаса Толеу, выступающего в первой лиге Казахстана.
От имени Казахстанской федерации футбола выражаем искренние соболезнования родным, близким и партнёрам по команде. Это невосполнимая утрата для всего казахстанского футбола.
Генеральный секретарь Давид Лория и руководитель Дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир срочно вылетают в Алматы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
В ближайшее время будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами.
Федерация обращается к представителям СМИ и пользователям социальных сетей с просьбой воздержаться от распространения непроверенной информации и слухов, проявить уважение к памяти погибшего и его семье.
Дополнительная информация будет предоставлена после завершения необходимых процедур», — говорится в сообщении КФФ.
Это не первая трагедия в казахстанском футболе за последнее время. 23 сентября 19-летняя футболистка столичного клуба «Женис» Виктория Кайсаринова погибла в дорожно-транспортном происшествии на трассе Павлодар — Астана. А в октябре ушёл из жизни 15-летний футболист «Актобе» Арон Муса.