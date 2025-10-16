Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
5.80
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Бавария
0
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.24
X
5.20
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
0
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.60
П2
4.61
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Марсель
0
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.50
П2
1.33
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
2
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Славия Пр
2
:
Барселона
2
Все коэффициенты
П1
8.50
X
3.75
П2
1.47
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Футбольная трагедия в Казахстане: умер 19-летний игрок

Сегодня, 16 октября, не стало 19-летнего игрока футбольного клуба «Хан-Тенгри» Диаса Толеу, передают Vesti.kz.

Он вышел в стартовом составе своего клуба на домашний матч против «Экибастуза» (4:0) в рамках 25-го тура первой лиги. На 62-й минуте Толеу лёг на газон, ему стали оказывать помощь, после чего игрока унесли на носилках. В этот момент он находился в сознании.

Позже Казахстанская федерация футбола сообщила о смерти Толеу.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало игрока футбольного клуба “Хан Тенгри” Диаса Толеу, выступающего в первой лиге Казахстана.

От имени Казахстанской федерации футбола выражаем искренние соболезнования родным, близким и партнёрам по команде. Это невосполнимая утрата для всего казахстанского футбола.

Генеральный секретарь Давид Лория и руководитель Дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир срочно вылетают в Алматы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В ближайшее время будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами.

Федерация обращается к представителям СМИ и пользователям социальных сетей с просьбой воздержаться от распространения непроверенной информации и слухов, проявить уважение к памяти погибшего и его семье.

Дополнительная информация будет предоставлена после завершения необходимых процедур», — говорится в сообщении КФФ.

Это не первая трагедия в казахстанском футболе за последнее время. 23 сентября 19-летняя футболистка столичного клуба «Женис» Виктория Кайсаринова погибла в дорожно-транспортном происшествии на трассе Павлодар — Астана. А в октябре ушёл из жизни 15-летний футболист «Актобе» Арон Муса.