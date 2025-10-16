Ричмонд
Нападающий сборной Казахстана решил во второй раз в карьере покорить Европу

Форвард «Актобе» и сборной Казахстана Оралхан Омиртаев в зимнее межсезонье сменит команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

В текущем сезоне КПЛ 27-летний Омиртаев провел за «Актобе» 21 матч, в которых забил четыре гола и сделал три ассиста.

Добавим, что контракт нападающего с «красно-белыми» подходит к концу и продлевать его стороны не намерены. У Омиртаева есть варианты трудоустройства в первом дивизионе чемпионата России, а также в ряде европейских стран.

В сезоне-2024 казахстанец забил 10 голов в чемпионате Беларуси за «Слуцк» и БАТЭ, а в зимнее трансферное окно мог перейти в молдавский «Шериф». В Беларуси Омиртаев был признан самым эффективным футболистом, выходившим на замену и забившим несколько важных мячей.

За сборную Казахстана Омиртаев сыграл семь матчей, в которых забил один гол. Также на его счету победный мяч в неофициальной игре против Молдовы (1:0).