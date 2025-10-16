Нападающий сборной Казахстана решил во второй раз в карьере покорить Европу

В сезоне-2024 казахстанец забил 10 голов в чемпионате Беларуси за «Слуцк» и БАТЭ, а в зимнее трансферное окно мог перейти в молдавский «Шериф». В Беларуси Омиртаев был признан самым эффективным футболистом, выходившим на замену и забившим несколько важных мячей.