Дастан Сатпаев посвятил гол ушедшему Диасу Толеу

16 октября не стало 19-летнего Диаса Толеу, игрока клуба «Хан-Тенгри». В тот день он вышел в стартовом составе своей команды на матч против «Экибастуза» (4:0) в рамках 25-го тура первой лиги. На 62-й минуте Толеу прилёг на газон, после чего ему оказали помощь и унесли с поля. Позже Казахстанская федерация футбола сообщила о его смерти и объявила о создании специальной комиссии для расследования трагедии совместно с компетентными органами.