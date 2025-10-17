Дастан Сатпаев посвятил гол ушедшему Диасу Толеу

Встреча прошла в Петропавловске и завершилась со счётом 1:0 в пользу алматинцев. Сатпаев отличился на 42-й минуте и посвятил свой гол Диасу Толеу, с которым играл вместе за «Кайрат» (U-18) в 2023 году.
16 октября не стало 19-летнего Диаса Толеу, игрока клуба «Хан-Тенгри». В тот день он вышел в стартовом составе своей команды на матч против «Экибастуза» (4:0) в рамках 25-го тура первой лиги. На 62-й минуте Толеу прилёг на газон, после чего ему оказали помощь и унесли с поля. Позже Казахстанская федерация футбола сообщила о его смерти и объявила о создании специальной комиссии для расследования трагедии совместно с компетентными органами.
