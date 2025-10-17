Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо Мх
1
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
4.63
X
3.20
П2
4.15
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Барселона
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.05
П2
12.50
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.52
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.71
X
3.91
П2
1.78
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.35
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.70
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.70

Дастан Сатпаев посвятил гол ушедшему Диасу Толеу

Нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев помог своему клубу одержать выездную победу над «Кызылжаром» в матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Встреча прошла в Петропавловске и завершилась со счётом 1:0 в пользу алматинцев. Сатпаев отличился на 42-й минуте и посвятил свой гол Диасу Толеу, с которым играл вместе за «Кайрат» (U-18) в 2023 году.

16 октября не стало 19-летнего Диаса Толеу, игрока клуба «Хан-Тенгри». В тот день он вышел в стартовом составе своей команды на матч против «Экибастуза» (4:0) в рамках 25-го тура первой лиги. На 62-й минуте Толеу прилёг на газон, после чего ему оказали помощь и унесли с поля. Позже Казахстанская федерация футбола сообщила о его смерти и объявила о создании специальной комиссии для расследования трагедии совместно с компетентными органами.

Кызыл-Жар
0:1
Первый тайм: 0:0
Кайрат
Футбол, Казахстан, 25-й тур
17.10.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Karasai
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти