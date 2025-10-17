Следующий соперник «Кайрата» в ЛЧ оформил разгром со счётом 4:0

Встреча, прошедшая в Пафосе, завершилась со счётом 4:0. Голы забили Давид Луис (17-я минута), Домингуш Кина (47-я), Влад Драгомир (85-я) и Андерсон Силва (89-я).
«Пафос», набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице, тогда как «Этникос» находится на пятой строчке, имея в активе 11 очков.
Напомним, матч «Кайрат» — «Пафос» пройдёт 21 октября в Алматы.
Следующие матчи «Кайрата» в Лиге чемпионов
- 21 октября: «Кайрат» — «Пафос» (в 21:45)
- 6 ноября: «Интер» — «Кайрат» (в 01:00)
- 26 ноября: «Копенгаген» — «Кайрат» (в 22:45)
- 9 декабря: «Кайрат» — «Олимпиакос» (в 20:30)
- 20 января: «Кайрат» — «Брюгге» (в 20:30)
- 29 января: «Арсенал» — «Кайрат» (в 01:00)
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
21.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Хуан Карлос Карседо
Составы команд
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
7
Габриэль Коста Жоржиньо
9
Дастан Сатпаев
21′
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
20
Еркин Тапалов
46′
87
Азамат Туякбаев
82′
55
Валерий Громыко
89′
4
Дамир Касабулат
15
Офри Арад
40′
90′
99
Рикардиньо
18
Дан Глейзер
61′
10
Георгий Зария
Пафос
93
Неофитос Михаил
30
Влад Драгомир
77
Жоау Коррейа
4′
23
Деррик Люккассен
4
Давид Луиз
26
Иван Шуньич
80′
7
Фелипе Бруну
90′
25
Бруну Ланга
2
Костас Пилеас
66′
5
Давид Гольдар
8
Домингуш Кина
66′
9
Монс Бассауамина
17
Мислав Оршич
79′
12
Кен Сема
88
Филипе Пепе
79′
10
Ландри Димата
Статистика
Кайрат
Пафос
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
22
9
Удары в створ
2
6
Угловые
6
4
Фолы
11
9
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти