Терри и Оби Микел вновь поддержали Абрамовича. Легенды «Челси» недовольны «отвратительным» отношением к экс-владельцу клуба

Легенда «Челси» Джон Терри выступил в защиту бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. На подкасте у сокомандника Джона Оби Микела он поддержал бизнесмена добрыми словами. Экс-капитан синих до сих пор возмущен тем, как с ним поступили.
«Я считаю то, что с ним произошло (необходимость продать клуб в 2022 году. — Прим. “СЭ”), отвратительно», — сказал Терри и сразу получил овации от публики, собравшейся в зале.
Футболист напомнил про любовь Абрамовича к клубу и его игрокам, не забыл и про помощь британским медикам во время коронавируса. Тогда владелец «Челси» оплатил специалистам службы здравоохранения NHS проживание в отеле у стадиона «Стэмфорд Бридж».
«Он был прекрасным человеком»
По мнению Терри, болельщикам «Челси» очень повезло, что Абрамович купил именно синих, хотя существовали и другие варианты.
«Он был просто прекрасным, милым человеком, который любил наш футбольный клуб и, к счастью, отказался от другого клуба (Абрамович сначала планировал приобрести “Тоттенхэм”. — Прим. “СЭ”), приняв правильное решение», — добавил он.
«Роман был настоящим парнем, — начал нигериец. — Он заботился обо всех: и об игроках, и о болельщиках. Помню, когда моего отца похитили, он мне позвонил и спросил: “Микел, тебе что-нибудь нужно, ты знаешь, как вернуть отца?”.
Я ответил: «Не знаю, я еще не разговаривал с похитителями». Он сказал: «Хорошо, послушай, с твоего разрешения, дай мне 24 часа, я поеду и верну твоего отца домой». И я подумал: «Черт возьми, Роман, он в Нигерии, ты не знаешь, где он. Как, черт возьми, ты его вернешь?» А он такой: «Не волнуйся, я его верну».
Как отметил Оби Микел, Абрамович поступил «круто» и даже немного «по-гангстерски».
«Это был просто образец того, как он любил своих игроков и футбольный клуб», — признался бывший футболист «Челси».
Комментарии ведущего были встречены новой волной аплодисментов, и он добавил: «То, кем мы являемся сегодня, — все благодаря Роману. Мы выиграли столько трофеев, теперь “Челси” один из крупнейших клубов мира, и все это благодаря Абрамовичу».
«Чувствую, что подвел Романа»
Терри не в первый раз поддерживает россиянина. На одном из подкастов у Оби Микела в 2023 году экс-футболист назвал его лучшим владельцем в футболе за последние 20 лет.
«Он был исключительным… В финале Лиги чемпионов-2008 мы выступали в Москве, его городе. Нас там тоже очень поддерживали, и я до сих пор чувствую, что подвел Романа, не забив решающий пенальти… После игры я плакал, а он просто обнял меня и сказал: это не имеет значения. Футбол — не самое главное», — вспоминал Джон.
При нем клуб пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны, трижды завоевал Кубок английской лиги и по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2022 году «Челси» был куплен Тоддом Боули и Clearlake Capital за 4,25 миллиарда фунтов.
«Решение о продаже сделано не ради бизнеса или денег для меня, только ради чистой страсти к игре и клубу», — говорилось в опубликованном на официальном сайте «Челси» письме Романа Абрамовича.
Максим Слекишин