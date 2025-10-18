«ПСЖ» ушел от поражения в матче со «Страсбуром»

У хозяев голы забили Брэдли Барколя, Гонсалу Рамуш и Сенни Маюлю. У гостей дубль оформил Хоакин Паничелли, гол и результативный пас сделал Диегу Морейра.
Парижане уступали со счетом 1:3 в начале второго тайма, но смогли отыграться. Вратарь столичных Матвей Сафонов провел весь матч на скамейке запасных.
«ПСЖ» набрал 17 очков и лидирует в таблице лиги 1. «Страсбур» с 16 очками — на второй строчке.
Футбол, Франция, 8-й тур
17.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Лиам Росеньор
Голы
ПСЖ
Брэдли Барколя
(Дезире Дуэ)
6′
Гонсалу Рамуш
58′
Сенни Маюлу
79′
Страсбур
Хоакин Паникелли
(Гела Дуэ)
26′
Диегу Морейра
(Валентин Барко)
41′
Хоакин Паникелли
(Диегу Морейра)
49′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
21
Люка Эрнандез
60′
9
Гонсалу Рамуш
49
Ибраим Мбай
33
Уоррен Заир-Эмери
6
Илья Забарный
19
Ли Кан Ин
74′
24
Сенни Маюлу
90′
25
Нуну Мендеш
29
Брэдли Барколя
61′
51
Вильян Пачо
4
Лукас Бералдо
61′
7
Хвича Кварацхелия
14
Дезире Дуэ
61′
47
Квентин Нджанту
Страсбур
39
Майк Пендерс
56′
22
Гела Дуэ
3
Бен Чилуэлл
24
Лукас Хойсберг
42
Абдул Уттара
9
Хоакин Паникелли
32
Валентин Барко
6
Исмаэль Дукуре
90′
83
Рафаэл Луиш
29
Самир Эль Мурабет
65′
2
Эндрю Омобамиделе
19
Хулио Энкисо
65′
80
Феликс Лемарешаль
7
Диегу Морейра
73′
20
Марсьяль Годо
Статистика
ПСЖ
Страсбур
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
21
12
Удары в створ
9
7
Угловые
4
1
Фолы
12
15
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти