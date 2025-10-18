МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Восстановившийся после травмы российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч чемпионата Франции против «Анже», сообщает команда в соцсети Х.
Встреча восьмого тура французской Лиги 1 пройдет в субботу и начнется в 20:00 мск.
Головин пропустил шесть матчей «Монако» во французском чемпионате и Лиге чемпионов из-за травмы правого подколенного сухожилия. В последний раз 29-летний футболист выходил на поле 7 сентября в товарищеском матче сборной России против команды Катара, в котором отметился голом.
«Монако» с 13 очками после семи туров идет на пятом месте в таблице чемпионата Франции.