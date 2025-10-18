Харри Кейн летит за «Золотым мячом», он идет по графику пикового Месси. В мире сейчас нет футболиста лучше

Со временем приходит осознание, что история Кейна чересчур красива, как бы ни была мрачна в некоторых ее фрагментах. В ней множество маленьких, локальных хеппи-эндов. И, судя по всему, сюжет катится еще к одному — самому глобальному из всех. Кейн никогда не страдал от нестабильности, поэтому придумать причину, по которой «Золотой мяч» от него уплывет, кроме абсурдного судейства, пока сложновато. Конечно, многое будет зависеть и от тренеров, и от партнеров по команде. Вопрос лучшего игрока года обыкновенно решается благодаря значимым трофеям, в том числе победе в ЛЧ, которой у Кейна пока нет. Однозначные прогнозы делать рановато, все-таки только октябрь на дворе. Но слишком уж Харри пока прекрасен, слишком.