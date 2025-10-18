Ричмонд
Харри Кейн летит за «Золотым мячом», он идет по графику пикового Месси. В мире сейчас нет футболиста лучше

У англичанина невероятная статистика в этом сезоне.

Источник: Getty Images

Английские футболисты 24 года, со времен Майкла Оуэна, не получали «Золотой мяч», а представители «Баварии» — аж с 1981-го, последним был Карл-Хайнц Румменигге. Факты удивляют, ведь и сборная Англии, и мюнхенский гранд постоянно претендуют на победу во всех турнирах и имеют в составе блестящих исполнителей. Да, конечно, далеко не всегда получается выигрывать, особенно у англичан, но уровень звездности и мастерства от этого не падает.

Хотя приближались к награде многие — от Нойера с Рибери до Беллингема с Бекхэмом. Но нет, ни в какую. Похоже, нужно объединить в себе английскую кровь и мюнхенскую футболку, чтобы по-настоящему замахнуться на приз. И не быть при этом Оуэном Харгривзом, при всем уважении. В сезоне-2025/26 кое-кто всерьез настроен стать лучшим футболистом планеты, это понятно уже по первым двум месяцам.

Естественно, речь о Харри Кейне. Карьера нападающего напоминает одно сплошное преодоление. Сначала ему пришлось долго ждать полноценного шанса в родном «Тоттенхэме», который неустанно раз за разом отправлял его в подвальные аренды. Потом, когда поперло, Кейна нарекли игроком одного сезона — понадобилось еще какое-то время, чтобы отделаться от неприятного и непонятно откуда взявшегося ярлыка.

Дальше прилипло бестрофейное проклятие, ставшее главной ассоциацией с Кейном. Два серебра Евро и одно в АПЛ, бронза Лиги наций, проигранные финалы Лиги чемпионов и внутренних кубков — к 31 году один из лучших бомбардиров поколения не взял ни одного титула. Когда и в «Баварии» с наскока не вышло хоть что-то завоевать, действительно думалось о чем-то потустороннем. С приходом Харри немецкий гегемон впервые за 12 лет провел сезон без единого трофея. Что это, если не порча?

Параллельно ведь продолжали множиться индивидуальные награды. Коротко о том, где ураганный форвард забирал «Золотые бутсы»: чемпионат мира, Евро, Лига чемпионов, трижды в АПЛ. Бундеслигу с ходу разорвал так, что и европейская «Золотая бутса» впервые в карьере покорилась. Лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма», второе место в списке бомбардиров премьер-лиги, да даже лучшим ассистентом в одном из сезонов стал — полнейший набор, дающий пропуск в компанию безоговорочных легенд. А командных трофеев все нет и нет.

В какой-то момент серьезно казалось, что с такой личной статистикой нападающий ближе к «Золотому мячу», чем к какому-либо трофею. Сюр! Но Кейн и это преодолел. Второй сезон в «Баварии» сложился гораздо успешнее дебютного — после сенсационной леверкузенской командировки чемпионство вернулось в Мюнхен. А стартовый отрезок кампании-2025/26 вовсе дает основания предполагать, что мы видим лучшую версию Харри. В среднем два гола за игру — невероятные цифры. Скорее всего, по ходу сезона произойдет регрессия к среднему, но текущий темп не может не впечатлять. Возможно, долгожданные достижения придали дополнительной уверенности и без того гениальному футболисту.

Источник: Спорт-Экспресс

Форвард до упора выкрутил собственные навыки подыгрыша и взял на себя ключевую роль в идеях Венсана Компани. Вероятно, здесь повлияла травма Джамала Мусиалы, из-за которой необходимо придумывать, как заполнять пространство в середине поля и под нападающим, но факт остается фактом — Кейн справляется идеально. Спускается в глубину, участвует в комбинациях.

Но главное не это. С начала сезона Харри забил уже 21 мяч за «Баварию» и сборную, оставшись без результативных действий лишь в одном матче из 13. Больше полутора голов в среднем за игру — англичанин натурально двигается в графике пикового Месси. Даже сложновато уложить в голове столь нечеловеческий уровень, честно говоря.

Национальная команда первой из Европы отобралась на чемпионат мира с максимумом очков и нулем пропущенных, а мюнхенцы выиграли все матчи чемпионата Германии и находятся на вершине таблицы с разницей мячей «+22». Кейн — и там и там лидер, важность которого достигла абсолюта.

Никто на планете сейчас не играет лучше Харри, ни у кого нет более крутых показателей результативности, обе его команды безжалостно доминируют над соперниками. Да, в карьере Кейна постоянно возникали трудности, преграды. И где они теперь?

Со временем приходит осознание, что история Кейна чересчур красива, как бы ни была мрачна в некоторых ее фрагментах. В ней множество маленьких, локальных хеппи-эндов. И, судя по всему, сюжет катится еще к одному — самому глобальному из всех. Кейн никогда не страдал от нестабильности, поэтому придумать причину, по которой «Золотой мяч» от него уплывет, кроме абсурдного судейства, пока сложновато. Конечно, многое будет зависеть и от тренеров, и от партнеров по команде. Вопрос лучшего игрока года обыкновенно решается благодаря значимым трофеям, в том числе победе в ЛЧ, которой у Кейна пока нет. Однозначные прогнозы делать рановато, все-таки только октябрь на дворе. Но слишком уж Харри пока прекрасен, слишком.