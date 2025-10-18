Талалаев высоко оценил работу Слуцкого в Китае: «Профессионал сделает дееспособную команду в любом регионе»

«Я очень рад за российского тренера и жалею, что ваши коллеги мало это освещают. Потому что-то, что он делает в Китае, это показатель качественной работы после долгого перерыва. Хотя в РПЛ у него были тоже вопросы по его поведению, отношению с людьми и определенное гонение со стороны судейского комитета. Но я очень рад, что человек доказывает, что профессионал сделает дееспособную команду в любом регионе, в том числе и таком, как Китай», — сказал Талалаев «СЭ».