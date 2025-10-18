Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.31
П2
2.63
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.13
П2
7.20
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.60
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.01
П2
5.21
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.00
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.32
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.80
П2
6.21
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23

Талалаев высоко оценил работу Слуцкого в Китае: «Профессионал сделает дееспособную команду в любом регионе»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого в Китае.

Источник: Photo by VCG/VCG via Getty Images

«Я очень рад за российского тренера и жалею, что ваши коллеги мало это освещают. Потому что-то, что он делает в Китае, это показатель качественной работы после долгого перерыва. Хотя в РПЛ у него были тоже вопросы по его поведению, отношению с людьми и определенное гонение со стороны судейского комитета. Но я очень рад, что человек доказывает, что профессионал сделает дееспособную команду в любом регионе, в том числе и таком, как Китай», — сказал Талалаев «СЭ».

Слуцкий возглавляет «Шанхай» с 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством стала серебряным призером чемпионата Китая.