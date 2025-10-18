Футболист Ямаль вернулся к тренировкам за неделю до матча с «Реалом»

13 сентября «Барселона» сообщила о травме Ямаля, игрок был вынужден пропустить четыре игры. Ямаль вернулся к тренировкам 26 сентября, принял участие в матчах чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» (2:1) и Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен» (1:2). После этого он пропустил встречу чемпионата Испании с «Севильей» (1:4) и не поехал на сбор национальной команды, несмотря на то, что был вызван для участия в играх.