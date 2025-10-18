Футболисты «Сморгони» одолели БАТЭ в игре чемпионата Беларуси

В первом из них футболисты «Сморгони» принимали на своем поле борисовский БАТЭ и одержали победу с минимальным перевесом в счете — 1:0. Единственный мяч забил Илья Богданович, отличившийся на 72-й минуте встречи. Позже «Торпедо-БелАЗ» сыграет в Жодино с мозырской «Славией», а минское «Динамо» примет на поле Национального футбольного стадиона гостей из «Гомеля».