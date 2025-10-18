Ричмонд
Футболисты «Сморгони» одолели БАТЭ в игре чемпионата Беларуси

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги проходят очередные матчи 25-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первом из них футболисты «Сморгони» принимали на своем поле борисовский БАТЭ и одержали победу с минимальным перевесом в счете — 1:0. Единственный мяч забил Илья Богданович, отличившийся на 72-й минуте встречи. Позже «Торпедо-БелАЗ» сыграет в Жодино с мозырской «Славией», а минское «Динамо» примет на поле Национального футбольного стадиона гостей из «Гомеля».

Вчера «Ислочь» одолела дзержинский «Арсенал» — 1:0, а брестское «Динамо» у себя дома оказалось сильнее футболистов «Витебска» со счетом 2:1.

Заключительные игры этого тура пройдут в воскресенье, 19 октября: «Слуцк» — «Молодечно», «Неман» (Гродно) — «Нафтан» (Новополоцк), «МЛ Витебск» — «Минск».

Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 52 очка (24 матча), «Динамо» (Минск) — 48 (23), «Славия» — 47 (24), «Динамо» (Брест) — 44 (25).