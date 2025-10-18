Футболист «Реала» Мбаппе восстановился от травмы лодыжки

МАДРИД, 18 октября. /ТАСС/. Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе восстановился от травмы правой лодыжки и может выйти в стартовом составе на гостевой матч чемпионата Испании против «Хетафе». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.