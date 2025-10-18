Ричмонд
Футболист «Реала» Мбаппе восстановился от травмы лодыжки

Ранее француз пропустил матч отборочного турнира чемпионата мира против команды Исландии.

Источник: AP 2024

МАДРИД, 18 октября. /ТАСС/. Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе восстановился от травмы правой лодыжки и может выйти в стартовом составе на гостевой матч чемпионата Испании против «Хетафе». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.

Ранее Мбаппе из-за травмы лодыжки пропустил матч отборочного турнира чемпионата мира против команды Исландии (2:2), досрочно покинув расположение сборной Франции.

«Мбаппе готов играть, его лодыжка в порядке, — сказал Алонсо. — Он может выйти в стартовом составе на игру с “Хетафе”.

Мбаппе 26 лет. Нападающий лидирует по количеству забитых мячей в чемпионате Испании (9) и Лиге чемпионов (5).

Встреча между «Хетафе» и «Реалом» запланирована на 19 октября.