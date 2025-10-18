Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.22
П2
2.65
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.67
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.49
П2
9.20
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.80
П2
5.58
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.44
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.00
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.63
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.90
П2
6.52
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23

«Челси» разгромил «Ноттингем Форест», «лесники» не побеждают 10 матчей подряд

«Челси» на выезде обыграл «Ноттингем Форест» в матче 8-го тура АПЛ — 3:0.

Победу лондонцам принесли голы Джоша Ачимпонга (49-я минута), Педру Нету (52-я) и Рис Джеймса (84-я).

В концовке гости остались в меньшинстве — на 87-й минуте Мало Гюсто получил вторую желтую карточку.

«Челси» (14 очков) поднялся на четвертое место в АПЛ. «Ноттингем Форест» (5) идет 17-м в турнирной таблице. «Лесники» потерпели четвертое поражение подряд и продлили до 10 матчей серию без побед во всех турнирах.

Ноттингем Форест
0:3
Первый тайм: 0:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 8
18.10.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу
Энцо Мареска
Голы
Челси
Джош Ачимпонг
(Педру Нету)
49′
Педру Нету
52′
Рис Джеймс
84′
Составы команд
Ноттингем Форест
26
Матц Селс
3
Неко Уильямс
8
Эллиот Андерсон
6
Ибраим Сангаре
80′
31
Никола Миленкович
4
Морату
41′
10
Морган Гиббс-Уайт
35
Александр Зинченко
74′
37
Николо Савона
5
Мурильо
74′
11
Крис Вуд
12
Дуглас Луис
53′
7
Каллум Хадсон-Одои
9
Тайво Авонийи
46′
19
Игор Жезус
Челси
1
Роберт Санчес
90+4′
27
Мало Гюсто
54′
87′
3
Марк Кукурелья
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
24
Рис Джеймс
7
Педру Нету
78′
41
Эстеван
89′
49
Алехандро Гарначо
46′
25
Мойсес Кайседо
17
Андрей Сантос
46′
11
Джейми Гиттенс
34
Джош Ачимпонг
81′
4
Тосин Адарабиойо
45
Ромео Лавиа
46′
38
Марк Гиу
Статистика
Ноттингем Форест
Челси
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
17
Удары в створ
2
6
Угловые
5
2
Фолы
13
16
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти