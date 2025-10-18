«Челси» разгромил «Ноттингем Форест», «лесники» не побеждают 10 матчей подряд

Победу лондонцам принесли голы Джоша Ачимпонга (49-я минута), Педру Нету (52-я) и Рис Джеймса (84-я).
В концовке гости остались в меньшинстве — на 87-й минуте Мало Гюсто получил вторую желтую карточку.
«Челси» (14 очков) поднялся на четвертое место в АПЛ. «Ноттингем Форест» (5) идет 17-м в турнирной таблице. «Лесники» потерпели четвертое поражение подряд и продлили до 10 матчей серию без побед во всех турнирах.
Футбол, Англия, Тур 8
18.10.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу
Энцо Мареска
Голы
Челси
Джош Ачимпонг
(Педру Нету)
49′
Педру Нету
52′
Рис Джеймс
84′
Составы команд
Ноттингем Форест
26
Матц Селс
3
Неко Уильямс
8
Эллиот Андерсон
6
Ибраим Сангаре
80′
31
Никола Миленкович
4
Морату
41′
10
Морган Гиббс-Уайт
35
Александр Зинченко
74′
37
Николо Савона
5
Мурильо
74′
11
Крис Вуд
12
Дуглас Луис
53′
7
Каллум Хадсон-Одои
9
Тайво Авонийи
46′
19
Игор Жезус
Челси
1
Роберт Санчес
90+4′
27
Мало Гюсто
54′
87′
3
Марк Кукурелья
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
24
Рис Джеймс
7
Педру Нету
78′
41
Эстеван
89′
49
Алехандро Гарначо
46′
25
Мойсес Кайседо
17
Андрей Сантос
46′
11
Джейми Гиттенс
34
Джош Ачимпонг
81′
4
Тосин Адарабиойо
45
Ромео Лавиа
46′
38
Марк Гиу
Статистика
Ноттингем Форест
Челси
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
17
Удары в створ
2
6
Угловые
5
2
Фолы
13
16
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти