Девять голов было забито в матче «Туран» — «Елимай» в КПЛ-2025

Встреча в Туркестане завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей. Уже на пятой минуте Рамазан Оразов вывел «Елимай» вперед. Спустя четыре минуты Кевин Адриан сделал счет 2:0 в пользу гостей.
На 13-й минуте Бакдаулет Зульфикаров отыграл один гол, а на 27-й Иван Свиридов вновь довел преимущество «Елимая» до двух мячей.
Под конец первого тайма Юрий Перцух (43-я минута) сократил отставание счет 2:3.
В дебюте второй половины Фессу Меме (49) сделал счет 4:2 в пользу «Елимая». На 72-й Роман Муртазаев забил пятый гол в ворота туркестанцев.