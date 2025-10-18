«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Гарри Кейн (22-я минута) и Майкл Олисе (79). У «Боруссии» отличился Юлиан Брандт (84).
Кейн отметился 12-м голом в семи матчах нынешнего сезона чемпионата Германии.
«Бавария», набрав 21 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице. Команда Венсана Компани выиграла все семь матчей Бундеслиги. «Боруссия» (14) располагается на четвертой строчке.
В следующем туре «Бавария» 25 октября сыграет в гостях с менхенгладбахской «Боруссией», а дортмундская команда в этот же день примет «Кёльн».
Результаты других матчей:
«Вольфсбург» — «Штутгарт» — 0:3;
«Кёльн» — «Аугсбург» — 1:1;
«Майнц» — «Байер» — 3:4;
«Лейпциг» — «Гамбург» — 2:1;
«Хайденхайм» — «Вердер» — 2:2.
Венсан Компани
Нико Ковач
Гарри Кейн
(Йозуа Киммих)
22′
Майкл Олисе
78′
Юлиан Брандт
(Юлиан Рюэрсон)
84′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
48′
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
23
Саша Боэ
84′
20
Том Бишоф
11
Николас Джексон
61′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
3
Ким Мин Джэ
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
44′
4
Нико Шлоттербек
26
Юлиан Рюэрсон
20′
24
Даниэль Свенссон
8
Феликс Нмеча
25
Никлас Зюле
46′
5
Рами Бенсебаини
50′
13
Паскаль Грос
84′
10
Юлиан Брандт
20
Марсель Забитцер
73′
7
Джоб Беллингем
9
Серу Гирасси
84′
21
Фабиу Силва
27
Карим Адейеми
74′
14
Максимилиан Байер
Главный судья
Бастиан Данкерт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти