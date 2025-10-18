Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
1.55
X
3.85
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бавария
2
:
Брюгге
0
П1
1.02
X
25.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Челси
2
:
Аякс
1
П1
1.02
X
25.00
П2
61.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
0
П1
6.25
X
4.10
П2
2.55
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
3.01
X
3.20
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
0
:
Ювентус
0
П1
1.55
X
4.20
П2
7.03
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
0
:
Марсель
1
П1
5.25
X
3.90
П2
1.70
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги

Гол Кейна помог «Баварии» обыграть дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Гарри Кейн (22-я минута) и Майкл Олисе (79). У «Боруссии» отличился Юлиан Брандт (84).

Кейн отметился 12-м голом в семи матчах нынешнего сезона чемпионата Германии.

«Бавария», набрав 21 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице. Команда Венсана Компани выиграла все семь матчей Бундеслиги. «Боруссия» (14) располагается на четвертой строчке.

В следующем туре «Бавария» 25 октября сыграет в гостях с менхенгладбахской «Боруссией», а дортмундская команда в этот же день примет «Кёльн».

Результаты других матчей:

«Вольфсбург» — «Штутгарт» — 0:3;

«Кёльн» — «Аугсбург» — 1:1;

«Майнц» — «Байер» — 3:4;

«Лейпциг» — «Гамбург» — 2:1;

«Хайденхайм» — «Вердер» — 2:2.

Бавария
2:1
Первый тайм: 1:0
Боруссия Д
Футбол, Германия, 7-й тур
18.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Нико Ковач
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Йозуа Киммих)
22′
Майкл Олисе
78′
Боруссия Д
Юлиан Брандт
(Юлиан Рюэрсон)
84′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
48′
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
23
Саша Боэ
84′
20
Том Бишоф
11
Николас Джексон
61′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
3
Ким Мин Джэ
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
44′
4
Нико Шлоттербек
26
Юлиан Рюэрсон
20′
24
Даниэль Свенссон
8
Феликс Нмеча
25
Никлас Зюле
46′
5
Рами Бенсебаини
50′
13
Паскаль Грос
84′
10
Юлиан Брандт
20
Марсель Забитцер
73′
7
Джоб Беллингем
9
Серу Гирасси
84′
21
Фабиу Силва
27
Карим Адейеми
74′
14
Максимилиан Байер
Статистика
Бавария
Боруссия Д
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
7
1
Угловые
4
3
Фолы
12
17
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Бастиан Данкерт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти