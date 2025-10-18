Гол Роналду принес «Аль-Насру» победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. «Аль-Наср» разгромил «Аль-Фат» в матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Аль-Насра». В составе победителей хет-трик оформил Жуан Феликс (13, 68 и 79-я минуты), по мячу забили Криштиану Роналду (60), чей гол стал победным, и Кингсли Коман (75). На 59-й минуте Роналду не сумел реализовать 11-метровый удар. Единственный мяч «Аль-Фата» забил Софьян Бендебка (54).
Феликс лидирует в таблице бомбардиров сезона с 8 голами, Роналду с 5 забитыми мячами занимает вторую строчку.
«Аль-Наср» (15 очков), выигравший все пять матчей на старте сезона, возглавляет турнирную таблицу. «Аль-Фат» (1) с одной ничьей и четырьмя поражениями занимает 16-е место.
В шестом туре «Аль-Наср» в гостях сыграет с «Аль-Хазмом» 25 октября, а «Аль-Фат» днем ранее примет «Аль-Иттифак».