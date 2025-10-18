Гол Роналду принес «Аль-Насру» победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Аль-Насра». В составе победителей хет-трик оформил Жуан Феликс (13, 68 и 79-я минуты), по мячу забили Криштиану Роналду (60), чей гол стал победным, и Кингсли Коман (75). На 59-й минуте Роналду не сумел реализовать 11-метровый удар. Единственный мяч «Аль-Фата» забил Софьян Бендебка (54).