Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Гол Роналду принес «Аль-Насру» победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

Гол Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Фатом».

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. «Аль-Наср» разгромил «Аль-Фат» в матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Аль-Насра». В составе победителей хет-трик оформил Жуан Феликс (13, 68 и 79-я минуты), по мячу забили Криштиану Роналду (60), чей гол стал победным, и Кингсли Коман (75). На 59-й минуте Роналду не сумел реализовать 11-метровый удар. Единственный мяч «Аль-Фата» забил Софьян Бендебка (54).

Феликс лидирует в таблице бомбардиров сезона с 8 голами, Роналду с 5 забитыми мячами занимает вторую строчку.

«Аль-Наср» (15 очков), выигравший все пять матчей на старте сезона, возглавляет турнирную таблицу. «Аль-Фат» (1) с одной ничьей и четырьмя поражениями занимает 16-е место.

В шестом туре «Аль-Наср» в гостях сыграет с «Аль-Хазмом» 25 октября, а «Аль-Фат» днем ранее примет «Аль-Иттифак».