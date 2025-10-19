Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

«Атлетико» обыграл «Осасуну» в матче чемпионата Испании

Гол Альмады помог «Атлетико» обыграть «Осасуну».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Осасуной» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 69-й минуте мяч забил Тьяго Альмада.

«Атлетико», набрав 16 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (10) располагается на 12-й позиции. В следующем туре «Атлетико» 27 октября сыграет в гостях с «Бетисом», а днем ранее «Осасуна» примет «Сельту».

В другом матче «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» — 2:2.