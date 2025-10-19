«Атлетико» обыграл «Осасуну» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Осасуной» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 69-й минуте мяч забил Тьяго Альмада.
«Атлетико», набрав 16 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (10) располагается на 12-й позиции. В следующем туре «Атлетико» 27 октября сыграет в гостях с «Бетисом», а днем ранее «Осасуна» примет «Сельту».
В другом матче «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» — 2:2.