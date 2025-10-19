«Атлетико» обыграл «Осасуну» в матче чемпионата Испании

«Атлетико», набрав 16 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (10) располагается на 12-й позиции. В следующем туре «Атлетико» 27 октября сыграет в гостях с «Бетисом», а днем ранее «Осасуна» примет «Сельту».