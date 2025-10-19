Ричмонд
«Марсель» благодаря покеру Гринвуда разгромил «Гавр» и возглавил таблицу Лиги 1

«Марсель» на своем поле переиграл «Гавр» в матче 8-го тура французской Лиги 1 — 6:2.

Источник: Reuters

Покер оформил форвард хозяев Мейсон Гринвуд. Англичанин реализовал пенальти на 35-й минуте и забил с игры на 67-й, 72-й и 76-й. В концовке отличились Робиньо Ваз и Микаэль Мурильо.

У гостей отличились Яссин Кехта (24-я) и Абдулайе Туре (90+2-я).

«Гавр» играл в меньшинстве с 34-й минуты. Красную карточку получил Готье Льорис.

«Марсель» (18 очков) одержал пятую победу подряд и вышел на первое место в Лиге 1. «Гавр» (6) опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице.

Марсель
6:2
Первый тайм: 1:1
Гавр
Футбол, Франция, 8-й тур
18.10.2025, 22:05 (МСК UTC+3)
Velodrome
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби
Дидье Дигар
Голы
Марсель
Мэйсон Гринвуд
35′
Мэйсон Гринвуд
(Игор Пайшан)
67′
Мэйсон Гринвуд
(Робиньо Ваз)
72′
Мэйсон Гринвуд
(Бенжамен Павар)
76′
Робиньо Ваз
(Пьер-Эмерик Обамеянг)
88′
Микаэль Мурильо
(Билаль Надир)
90+3′
Гавр
Яссин Кехта
(Исса Сумаре)
24′
Абдулайе Туре
(Юнес Намли)
90+2′
Составы команд
Марсель
12
Джеффри де Ланге
28
Бенжамен Павар
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
21
Найеф Агерд
5
Леонардо Балерди
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
33
Эмерсон
65′
62
Микаэль Мурильо
90′
10
Мэйсон Гринвуд
79′
50
Дэррил Бакола
14
Игор Пайшан
71′
22
Тимоти Веа
8
Анжел Гомеш
65′
26
Билаль Надир
78′
17
Мэтт О`Райли
65′
34
Робиньо Ваз
Гавр
99
Мори Диав
7
Лоик Него
18
Янис Зуауи
45+4′
93
Аруна Санганте
4
Готье Льорис
34′
45
Исса Сумаре
8
Яссин Кехта
84′
11
Годсон Кереме
14
Рассул Ндиайе
65′
26
Симон Эбоног
15
Аюми Секо
84′
21
Юнес Намли
13
Фоде Дукуре
65′
94
Абдулайе Туре
70
Мбвана Алли Саматта
38′
6
Этьен Юте Кинкуэ
Статистика
Марсель
Гавр
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
18
8
Удары в створ
11
3
Угловые
2
1
Фолы
17
13
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Бастьен Дешепи
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти