«Барса» вырвала победу в дерби, немецкая классика за «Баварией». «Интер», «Марсель» и «Арсенал» захватили лидерство

Очередной матч-триллер выдал «Байер», хотя большую часть встречи игра складывалась так, что сомнений в успехе леверкузенцев не возникало. Два гола к середине первого тайма, мгновенный ответ на первый успех «Майнца», отличная игра почти не выходившего на поле в этом сезоне из-за травмы Хофманна, который заработал пенальти и ассистировал Гримальдо. Все было в пользу гостей, но соперник заставил Каспера Юльманна нервничать на последних минутах. И все же датчанин увез три очка из города, где в свое время неудачно дебютировал в бундеслиге. А «Байер» не проигрывает на выезде уже 37 матчей. До европейского рекорда «ПСЖ» осталось две игры, но чтобы хотя бы повторить достижение «Милана» начала 90-х прошлого века, нужно не проиграть в Мюнхене «Баварии».