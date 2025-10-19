«Барса» вырвала победу в дерби, немецкая классика за «Баварией». «Интер», «Марсель» и «Арсенал» захватили лидерство

Англия: неудержимый Холанд и увольнение Постекоглу
Всего 39 дней продержался на своем посту уволенный из «Ноттингема» Ангелос Постекоглу. Это — абсолютный рекорд АПЛ, и признание руководством «лесников» собственной ошибки с отставкой выведшего команду на новый уровень Нуну Эшпириту Санту. Просто когда причины громкого кадрового решения не имеют непосредственно к игре никакого отношения, за это приходится расплачиваться. Теперь «Ноттингем», который еще в прошлом сезоне претендовал на попадание в ЛЧ, будет пытаться выбраться из зоны вылета. Да, в субботу все могло сложиться иначе, используй в концовке первого тайма свой момент Гиббс-Уайт. Однако лидер хозяев не забил, а после перерыва результат обеспечил Педру Нету. Сначала португалец навесил на голову поддержавшему атаку 19-летнему защитнику Ачимпонгу, а потом сам забил со стандарта. А Джеймс, выступив в роли соавтора гола Нету, уже сам оформил для «Челси» крупную победу.
Если кто-то думал, что Холанд после поездки в сборную устал забивать, то Эрлинг ненасытен и после безголевого первого тайма обеспечил «Ман Сити» победу двумя точными ударами за пять минут. Сначала норвежец головой замкнул подачу О’Райли, а потом пробил в касание с паса Савиньо, и Пикфорд, что называется, не выручил. Это уже одиннадцатый подряд официальный матч сезона (с учетом сборных) с голами норвежца. Кроме того, за восемь туров АПЛ у Холанда двузначная результативность. За всю историю турнира такие показатели фиксировались всего три раза, и два предыдущих случая — тоже заслуга снайпера «горожан».
Если у «Арсенала» не складывается с преодолением обороны соперника и в принципе сложности в созидании, даже не надо объяснять, как «канониры» все-таки забили. Но если кто-то не в курсе, уточним: в гостях у «Фулхэма» снова удалось отличиться после корнера, когда Габриэл Магальянс головой подрезал мяч в район дальней штанги на не упустившего свой шанс Троссара. Бельгиец — уже десятый игрок красно-белых, отличившийся в нынешнем сезоне, и его гола оказалось достаточно, чтобы гарантировать команде Микеля Артеты лидерство по итогам тура.
Испания: «Атлетико» уже в топ-4
За неделю до первого в сезоне класико «Барселона» одержала невероятно эмоциональную победу в каталонском дерби. А ведь казалось, что занимающая 19-е место «Жирона» обречена, и первый в матче гол только убедил в таком мнении. Педри, получив пас от вернувшегося в строй Ямаля, издевательски легко прошел в штрафной всех защитников и уложил мяч в угол, словно на тренировке. Вратарь даже не шелохнулся, но потом у сине-гранатовых начались проблемы. Витсель восстановил равновесие красивейшим ударом через себя, а если бы не Щенсны, гости и вовсе могли вырваться вперед.
Но, само собой, «Барса» вернула себе инициативу и устроила бесконечный штурм ворот гостей. Успехом он увенчался уже в добавленное время. К тому моменту арбитр успел удалить Ханси Флика за второе предупреждение, но ключевое решение немец успел принять. Речь о выходе на замену Араухо, который оказался на острие атаки и замкнул передачу Френки де Йонга от линии поля. «Барса» снова первая и останется лидером как минимум до воскресного матча «Реала».
Третья и четвертая команды чемпионата выдали крутой матч, по итогам которого «Вильярреал» может считать себя проигравшим. «Подводники», казалось, создали отличный задел после классного дальнего удара Бьюкинена и комбинации с выводом на удар Молейро. Однако «Бетис» спас Антони, которому требовалось время, чтобы набрать форму после вызванной решением трансферных вопросов паузы. До этого бразилец отличался только в матче ЛЕ с «Ноттингемом» (1+1), а тут выстрелил дуплетом. Он быстро сократил отставание до минимума, красиво пробив в касание с передачи Пабло Форнальса, и уже в добавленное арбитром время, падая, все же закрутил мяч впритирку со штангой.
Еще недавно «Осасуна» была любимым клиентом Диего Симеоне, однако после сериии из одиннадцати побед «Атлетико» проиграл памплонцами два из трех последних матчей. Об этом вспомнилось по ходу первого тайма, главным неудачником которого можно было назвать Гризманна. Во-первых, француз не использовал свои моменты. Во-вторых, забравшись в офсайд, он блокировал защитника гостей, что обернулось отменой гола Алекса Баэны.
Не повезло и Нико Гонсалесу, которого пришлось менять из-за травмы. Между тем, мяч упорно не шел в ворота и после перерыва. То промахивался Серлот, замыкая подачу Альвареса, то сам Хулиан хватался за голову, когда голкипер остановил его удар ногой. И все же замены Симеоне сработали, а сын главного тренера Джулиано выдал идеальный пас лечившемуся с начала сентября Альмаде. Еще один творец победы «Атлетико» — Облак, который на последних минутах остановил удар с линии площади ворот. «Матрасники» уже в топ-4, выбив оттуда «Бетис».
Италия: Симеоне огорчил бывших
Итальянский тур начался с сенсационного поражения «Наполи» в Турине. Чемпион вроде бы владел инициативой и давил, однако успех «Торино» не назовешь случайным. Еще при счете 0:0 гостей после дальнего удара Влашича спасла штанга, однако ошибка Гилмора стоила гостям дорого. Джованни Симеоне, который демонстративно не праздновал успех в игре с бывшей командой, выдержал невероятную паузу и, обыграв защитников с голкипером, поразил пустые ворота. Это и решило судьбу встречи, которая обернулась для команды Антонио Конте вторым поражением в трех последних турах. Столько же было у неаполитанцев в предыдущем 31 матче.
Проигрыш «Наполи» превратил встречу в Риме в битву за лидерство, которая началась с провала обороны «Ромы». Бонни умчался от защитников после паса Бареллы и поставил Свилара в тупик ударом в ближний угол. Затем хозяев едва не наказал за потерю мяча их бывший игрок Мхитарян. Но так как развить успех нерадзурри не удалось, их жизнь во втором тайме заметно осложнилась. А вдохновителем римского наступления стал Дибала, который для начала сам упустил хороший момент.
Потом же пробил час Зоммера, который выдал серию впечатляющих спасений. Одно из самых ярких — на пике давления «волков» и штрафного в исполнении Дибалы. Когда же голкипер допустил просчет на выходе, Довбик головой направил мяч выше ворот. Пожалуй, это был ключевой отрезок игры, в концовке которой преимущество «Интера» вполне могли удвоить Мхитарян и Аканджи. Но и единственного гола хватило, чтобы при равном количестве очков у трех команд на первую строчку поднялись подопечные Кристиана Киву. А еще миланцы первые в истории, кому удалось пять раз подряд обыграть «Рому» на родном «Олимпико».
Германия: триллер «Байера» и рекорд Нойера
До главного матча дня «Лейпциг» вышел на второе место, хотя сначала «быки» ничем не могли удивить «Гамбург», за который теперь играет легендарный для хозяев форвард Поульсен. Датчанину устроили роскошный прием, а вот его новую команду не пощадил Баумгартнер. Он открыл счет ударом головой, после подачи Нусы, который раскачал защитника финтами около угла штрафной. А когда гостям помог отыграться рикошет, опять же Баумгартнер вырвался на ударную позицию после комбинации с Ромуло.
Очередной матч-триллер выдал «Байер», хотя большую часть встречи игра складывалась так, что сомнений в успехе леверкузенцев не возникало. Два гола к середине первого тайма, мгновенный ответ на первый успех «Майнца», отличная игра почти не выходившего на поле в этом сезоне из-за травмы Хофманна, который заработал пенальти и ассистировал Гримальдо. Все было в пользу гостей, но соперник заставил Каспера Юльманна нервничать на последних минутах. И все же датчанин увез три очка из города, где в свое время неудачно дебютировал в бундеслиге. А «Байер» не проигрывает на выезде уже 37 матчей. До европейского рекорда «ПСЖ» осталось две игры, но чтобы хотя бы повторить достижение «Милана» начала 90-х прошлого века, нужно не проиграть в Мюнхене «Баварии».
Пока же команда Венсана Компани безупречна и не теряет очков. Любители интриги ждали осечку в немецкой классике, однако у «Боруссии» было мало шансов на успех. По крайней мере, в первом тайме игра шла при подавляющем преимуществе мюнхенцев. Даже когда «шмели» агрессивно прессинговали около чужой штрафной, Кейн ухитрялся пройти двоих оппонентов на дриблинге и разгонял атаку, в концовке которой Кобель спасал дважды. 1:0 к перерыву — хороший результат для гостей, которые пропустили, когда Кейн забил после углового в исполнении Киммиха свой 400-й мяч на клубном уровне. Возможно, в каком-то другом чемпионате со стороны Харри усмотрели бы фол на Гирасси, но такой толчок в спину в Германии — на уровне допустимых единоборств.
С началом второй половины Дортмунд стал менять игру. Едва не забил после стандарта Нмеча, поскользнулся в момент удара из центра штрафной и не попал в створ Адейеми, а забила — да еще и максимально обидным для гостей способом — «Бавария». После сольного прохода и прострела Диаса мяч проскочил под ногой Кобеля, а Беллингем был так нерасторопен при выносе, что попал в катившегося в подкате Олисе. Да, едва вышедший на поле Брандт ненадолго возродил интригу, вылетев на подачу Рюэрсона, только «Боруссия» не добилась и ничьей. «Шмели» удержались в топ-4 лишь за счет лучших дополнительных показателей, чем у «Байера», а на третье место взлетел «Штутгарт». Ну, а Нойер теперь рекордсмен бундеслиги по числу побед (363), забрав достижение у бывшего одноклубника Томаса Мюллера.
Франция: бенефис Гринвуда
Пятничная ничья «ПСЖ» со «Страсбуром» (3:3) дала преследователям чемпиона возможность как минимум создать иллюзию интриги в таблице. Вот только «Лион», имея возможность подняться на первое место, в итоге оказался за пределами первой тройки. А «Ницца» теперь может смело считать себя грозой фаворитов, так как туром ранее она отняла очки в гостях у «Монако» (2:2). Отличившийся в дерби Софьян Диоп зажигал и в эту субботу, вырезав передачу на открывшего счет Барда, и доработав эпизод, когда в дальний угол не попал Бога.
Ключевой момент встречи — пенальти Мэйтленда-Найлса, который при счете 2:1 парировал Диуф. А вскоре сенегальский вратарь еще и начал атаку, которая завершилась ударом Будауи в дальний угол. Тем самым «орлята» обезопасили себя от проблем в концовке, и когда Шульц все же оформил дубль, «ткачам» было нереально рассчитывать на спасение.
В свою очередь «Монако» смазал первый матч после назначения на пост главного тренера Себастьена Поконьоли, упустив на последних минутах победу над находящимся в зоне вылета «Анже». Александр Головин наконец-то восстановился после травмы и попал в заявку монегасков, однако остался на скамейке запасных. А его команда — пятая в таблице с риском вылететь из еврокубковой шестерки после воскресных матчей «Ланса» и «Лилля».
В «Марселе» перед туром вряд ли предполагали, что оступятся все без исключения конкуренты. Оставалось только не последовать их примеру и не провалиться в игре с «Гавром». Однако команда Роберто Де Дзерби слишком эмоциональна, чтобы у нее все было гладко. Провансальцы чаще ловят вдохновение, и тогда их не остановить, но могут и упереться лбом в стену. Примерно в таком режиме и развивалась субботняя игра в первом тайме.
Хозяева пропустили первыми. Потом получили численное преимущество после удаления Льориса и отыгрались с пенальти. А во второй половине кураж поймал Гринвуд, который за девять минут отправил мяч в сетку три раза, оформив в итоге покер. Ничего подобного футболистам «Марселя» не удавалось с 1991 года, когда жизнь обороны «Лиона» превратил в кошмар Жан-Пьер Папен. Гринвуд, которого сделали изгоем в Англии, перезапустил карьеру в «Хетафе» и нашел себя прежнего в горячем Марселе.
Возможно, это совпадение, но ведущие британские статистические ресурсы, которые днем в своих соцсетях во всех деталях препарировали гол Кейна за «Баварию», достижение воспитанника «МЮ» проигнорировали. Что это было? Слишком поздняя игра или так называемая «культура отмены»? На самом деле, значение имеет только то, что «Марсель» теперь единоличный лидер лиги 1.
Статистика дня
1-й раз в истории «Сандерленд» набрал в АПЛ 10 очков в первых четырех домашних матчах чемпионата. Всего же у «черных котов» уже 14 баллов — больше, чем за весь прошлый сезона набрал «Саутгемптон» (12).
3-м — после Тьерри Анри и Николя Анелька — французом, который сделал не менее двух хет-триков в АПЛ, стал нападающий «Кристал Пэлас» Матета.
11 побед с начала сезона с учетом всех турниров одержала «Бавария», повторив немецкий рекорд дормундской «Боруссии».
Автор: Андрей Кузичев