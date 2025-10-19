Ричмонд
«ПСЖ» не будет штрафовать Сафонова за интервью об игровом времени

Как стало известно «СЭ» от источника, знакомого с ситуацией, в «ПСЖ» действительно были недовольны интервью голкипера Матвея Сафонова об игровом времени.

Источник: Reuters

— В «ПСЖ» были недовольны интервью Матвея об игровом времени, но клуб не будет предпринимать никаких мер по отношению к Сафонову. Никаких штрафов или чего-то еще. Матвей также не планирует покидать «ПСЖ», — сообщил источник «СЭ».

Ранее портал Goal.com сообщал, что в французском клубе недовольны публичными комментариями Сафонова о нехватке игрового времени.

В субботу, 18 октября, Telegram-канал «Убойная Сила» сообщил, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш заверил Сафонова о доверии к позиции россиянина в качестве второго вратаря клуба.

Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 вратарь провел 17 игр. В этом сезоне 26-летний россиянин не сыграл ни в одном матче.