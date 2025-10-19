«ПСЖ» не будет штрафовать Сафонова за интервью об игровом времени

— В «ПСЖ» были недовольны интервью Матвея об игровом времени, но клуб не будет предпринимать никаких мер по отношению к Сафонову. Никаких штрафов или чего-то еще. Матвей также не планирует покидать «ПСЖ», — сообщил источник «СЭ».