Восьмью голами обернулся матч «Астаны» против «Актобе» перед битвой с «Кайратом» в КПЛ

С первых минут встреча пошла на высоких скоростях: команды обменялись быстрыми голами уже в дебюте матча. Затем «Астана» постепенно перехватила инициативу и к перерыву смогла создать комфортное преимущество.
В составе хозяев блистал нигерийский нападающий Чинеду Джеффри, оформивший хет-трик, а также Усман Камара и Назми Грипши, реализовавший пенальти в компенсированное время первого тайма.
Гости из Актобе не сдавались и отвечали своими точными ударами — отличились Жайро Жан, Даниэль Созах и Артур Шушеначев, однако отыграться полностью команде не удалось.
Благодаря этой победе «Астана» набирает 56 очков и сохраняет шансы на чемпионство перед последним туром. 26 октября столичный клуб проведет решающий матч сезона — в Алматы против лидера КПЛ, «Кайрата». «Актобе», в свою очередь, с 42 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.
Григорий Бабаян
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти