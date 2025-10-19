Восьмью голами обернулся матч «Астаны» против «Актобе» перед битвой с «Кайратом» в КПЛ

Благодаря этой победе «Астана» набирает 56 очков и сохраняет шансы на чемпионство перед последним туром. 26 октября столичный клуб проведет решающий матч сезона — в Алматы против лидера КПЛ, «Кайрата». «Актобе», в свою очередь, с 42 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.