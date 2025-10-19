Ричмонд
Восьмью голами обернулся матч «Астаны» против «Актобе» перед битвой с «Кайратом» в КПЛ

Центральный матч 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между «Астаной» и «Актобе» завершился со счётом 5:3 в пользу столичной команды, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

С первых минут встреча пошла на высоких скоростях: команды обменялись быстрыми голами уже в дебюте матча. Затем «Астана» постепенно перехватила инициативу и к перерыву смогла создать комфортное преимущество.

В составе хозяев блистал нигерийский нападающий Чинеду Джеффри, оформивший хет-трик, а также Усман Камара и Назми Грипши, реализовавший пенальти в компенсированное время первого тайма.

Гости из Актобе не сдавались и отвечали своими точными ударами — отличились Жайро Жан, Даниэль Созах и Артур Шушеначев, однако отыграться полностью команде не удалось.

Благодаря этой победе «Астана» набирает 56 очков и сохраняет шансы на чемпионство перед последним туром. 26 октября столичный клуб проведет решающий матч сезона — в Алматы против лидера КПЛ, «Кайрата». «Актобе», в свою очередь, с 42 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.

Астана
5:3
Первый тайм: 0:0
Актобе
Футбол, Казахстан, 25-й тур
19.10.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Astana Arena
