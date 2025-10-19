Ранние трансферы молодых футболистов в топ-клубы — зло. Из-за этого теряется множество талантов

Если бы они остались в «Палмейрасе» и «Ривере», то окрепли бы и возмужали. Приехали бы в Европу чуть позже, более к ней готовыми, и заиграли бы, пусть не в «Реале» и «Сити», а в «Порту» и «Бетисе», но усилили бы конкуренцию и были бы в своих клубах звездами. Ну и главное — болельщикам достались бы голы и передачи, финты и интриги, а не ролики в соцсетях, слухи и оправдания Рольфеса.