Ранние трансферы молодых футболистов в топ-клубы — зло. Из-за этого теряется множество талантов

«Реал», может, уже хватит скупать детей? Это крик души, который вырвался у автора этих строк, когда он прочитал новость о том, что мадридцы собираются подписать из мексиканской «Тихуаны» 17-летнего Хильберто Мору. Новый Винисиус или Вальверде? А что если нет? Обратных примеров, когда молодые таланты чахли в топ-клубах, хватает.
Повод для недовольства
На прошлой неделе Море исполнилось только семнадцать лет, а он уже сыграл три матча за сборную Мексики и выиграл с ней Золотой кубок КОНКАКАФ. В родной «Тихуане» сыграл 40 с небольшим матчей, забив семь голов и сделав две голевых передачи.
Журналисты называют Мору вундеркиндом, кто-то даже придумал прозвище «новый Педри». Как пишет Marca, «Реал» готовит 20 миллионов на трансфер. В «Тихуане» принять деньги готовы. Что думает об этом Мора — неизвестно, но едва ли он откажется от перехода в «Реал». Вроде бы все довольны, против только Баба Яга. Ну что ж, Баба Яга попробует объяснить почему.
Для начала потому, что в один день с новостью о Море и его возможном переходе в «Реал» пришли еще две. Первая: «Реал» ищет варианты аренды для Эндрика. Вторая: спортивный директор «Байера» Симон Рольфес пытается разъяснить журналистам, почему так мало играет Клаудио Эчеверри. Объяснение выходит скомканным. Рольфес говорит, что команда должна сначала уразуметь игру в обороне и только потом думать про Эчеверри, хотя, казалось бы, где Клаудио, а где — оборона.
И Эчеверри, и Эндрик — тоже вундеркинды. Как и Мастантуоно, Савиньо, Эстевао, Кендри Паэс, а до них — Факундо Пельистри. Всех забирали из Латинской Америки в статусе вундеркиндов. По состоянию на данную минуту реально на чудо-мальчика тянет только Мастантуоно. Не просто быстро бежит и сильно бьет, красиво обводит и дарит десятки видео в соцсетях. Ради Франко «Ривер Плейт» менял схему, он сразу заиграл в «Реале», пусть и забил пока только один гол. А что остальные?
Зачем такие покупки?
Вообще-то от того, что «Реал» и английские гранды скупают молодых талантов в Латинской Америке, все только в выигрыше. Просто это история не про футбол, а про экономику. Тут деньги делают деньги.
Как это работает. «Реал» громко и красиво подписывает потенциально звездного новичка. Клуб, воспитавший того, кого в этой ситуации обязательно именуют вундеркиндом, получает деньги, причем деньги очень приличные. «Ривер» заработал на Эчеверри и Мастантуоно почти 65 миллионов (и это без бонусов) — столько стоит состав «Расинга» — одного из самых популярных и успешных клубов Аргентины. «Палмейрас» получил сто миллионов за Эстевао и Эндрика — на эти деньги можно купить весь состав «Бока Хуниорс», включая Паредеса и Кавани. Остальные клубы, продавшие потенциальных звезд богатеям из Европы, внакладе тоже не остались.
Сам игрок получает деньги, которые он дома никогда не заработал бы, плюс шанс построить успешную карьеру. Озолотился агент, семья игрока соприкоснулась с деньгами, которых в жизни не увидела бы, и перебралась из не самого благополучного гетто Буэнос-Айреса или Сан-Паулу в элитный район Мадрида, Лондона или Манчестера. Наконец клуб-покупатель, что получил он?
Он выиграл больше всех, потому что зашел на рынок. Такая покупка делается не под состав, не под игру, а под пиар. Громкий трансфер привлек к клубу внимание местных болельщиков. Эквадорец охотнее заинтересуется «Челси», когда узнает, что лондонцы купили 16-летнего Кендри Паэса. И неважно, что через два года он прилетит в Лондон и сразу уедет в «Страсбур». Уругваец проявит больше интереса к «МЮ», когда прочитает, что манкунианцы купили Факундо Пельистри из молодежки «Пеньяроля». Ну и футболки… Их тоже будут приобретать охотнее. И подписки в соцсетях, считай — прямая реклама.
Вложенные в трансфер деньги быстро отобьются за счет шумихи и роста фан-базы.
А кто в минусе?
А в минусе мы с вами… Из-за таких сделок мы недополучим яркого футбола. У Эндрика крыша уже съехала, у Эчеверри постепенно съезжает. Восемнадцатилетние парни, по сути, еще подростки, одурели от свалившегося на них счастья. Поверили, что выиграли жизнь в лотерею, хотя это невозможно. И вот Эндрик не играет у Хаби Алонсо ни минуты, а Эчеверри проводит полгода в соцсетях «Сити» и едет в «Байер», где в семи матчах трижды выходит на замену.
Если бы они остались в «Палмейрасе» и «Ривере», то окрепли бы и возмужали. Приехали бы в Европу чуть позже, более к ней готовыми, и заиграли бы, пусть не в «Реале» и «Сити», а в «Порту» и «Бетисе», но усилили бы конкуренцию и были бы в своих клубах звездами. Ну и главное — болельщикам достались бы голы и передачи, финты и интриги, а не ролики в соцсетях, слухи и оправдания Рольфеса.
Деньги — это замечательно. Но хочется верить, что футбол все же не только про них…
Хотя веры все меньше.
Алексей Дурново