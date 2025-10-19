«Мы хорошо играли в Алматы». Бабаян высказался о финале за золото КПЛ с «Кайратом»

Встреча, прошедшая в столице, завершилась победой хозяев поля со счётом 5:3. Теперь «сине-жёлтые» сократили отставание от лидирующего «Кайрата» до двух пунктов. В случае победы над ними в заключительном туре КПЛ коллектив сможет стать чемпионом.
— Я думаю, что болельщики увидели очень яркий футбол. В первом тайме мы провели один из лучших матчей. По организации атакующих действий мы могли ещё два-три гола забивать. Но такие мячи пропустили.
Во втором тайме, после счёта 5:3, почувствовали непривычное давление, потеряли свою игру плюс были травмы. Но ребята молодцы, желание, организация. Да и атмосфера, я вообще не помню такого в Астане, возможно, это лучшая атмосфера. Настоящее шоу для болельщиков. Для нас очень красивая и важная победа. Спасибо болельщикам за такую сумасшедшую поддержку!
— Расскажите о настрое на матч с «Кайратом» за чемпионство?
— Впереди нас ждёт финал, самый важный матч с «Кайратом». Сейчас эмоции переполняют, но следующий матч решает абсолютно всё. Второе место никому неинтересно, и мы, и «Кайрат» будем биться. У них будет небольшое преимущество в виде домашней арены, но и мы там в прошлом году сыграли много хороших матчей.
Отметим, что любой другой исход в последнем матче сезона (ничья или поражение) сделают «Кайрат» чемпионом во второй раз кряду.
Что касается «Актобе», то команда практически лишилась возможности занять четвёртое место в таблице, которое даёт право на участие в еврокубках.