«Мы хорошо играли в Алматы». Бабаян высказался о финале за золото КПЛ с «Кайратом»

— Впереди нас ждёт финал, самый важный матч с «Кайратом». Сейчас эмоции переполняют, но следующий матч решает абсолютно всё. Второе место никому неинтересно, и мы, и «Кайрат» будем биться. У них будет небольшое преимущество в виде домашней арены, но и мы там в прошлом году сыграли много хороших матчей.