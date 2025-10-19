«Тоттенхэм» уступил «Астон Вилле» и потерпел первое поражение с конца августа

У хозяев единственный гол забил Родриго Бентанкур, у гостей отличились Морган Роджерс и Эмилиано Буэндия.
«Тоттенхэм» проиграл впервые с 30 августа — тогда «шпоры» уступили «Борнмуту» (0:1). После этого у лондонцев была серия из семи матчей без поражений во всех турнирах.
«Астон Вилла» одержала пятую подряд победу с учетом всех турниров и поднялась на десятое место в таблице АПЛ с 12 очками. «Тоттенхэм» идет на шестой строчке с 14 очками.
В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Эвертоном», а «Астон Вилла» примет на своем поле «Манчестер Сити».
Футбол, Англия, Тур 8
19.10.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Томас Франк
Унаи Эмери
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Родриго Бентанкур
(Жоау Пальинья)
5′
Астон Вилла
Морган Роджерс
37′
Эмилиано Буэндия
(Люка Динь)
77′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
20
Мохаммед Кудус
4
Кевин Дансо
67′
37
Микки ван де Вен
22′
6
Жоау Пальинья
24
Джед Спенс
86′
29
Пап Метар Сарр
28
Вильсон Одобер
79′
15
Лукас Бергвалль
7
Хави Симонс
79′
39
Рандаль Коло Муани
11
Матис Тель
60′
9
Ришарлисон
30
Родриго Бентанкур
86′
22
Бреннан Джонсон
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
7
Джон Макгинн
27
Морган Роджерс
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
44
Бубакар Камара
12
Люка Динь
82′
22
Иан Матсен
29
Эванн Гессан
61′
10
Эмилиано Буэндия
17
Дониэлл Мален
61′
11
Олли Уоткинс
24
Амаду Онана
82′
6
Росс Баркли
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
2
Угловые
6
6
Фолы
11
7
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти