«Ордабасы» учинил разгром 7:1 над конкурентом в КПЛ

С самого начала хозяева полностью контролировали ход встречи. Уже на 7-й минуте счёт открыл нападающий шымкентцев Жоау Паулино, а спустя 17 минут форвард из Кабо-Верде оформил дубль, закрепив преимущество. До перерыва дублем отметился и Эльхан Астанов, благодаря чему команды ушли на отдых при разгромном счёте 4:0.