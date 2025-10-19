«Ордабасы» учинил разгром 7:1 над конкурентом в КПЛ

С самого начала хозяева полностью контролировали ход встречи. Уже на 7-й минуте счёт открыл нападающий шымкентцев Жоау Паулино, а спустя 17 минут форвард из Кабо-Верде оформил дубль, закрепив преимущество. До перерыва дублем отметился и Эльхан Астанов, благодаря чему команды ушли на отдых при разгромном счёте 4:0.
Во втором тайме гости сумели забить гол престижа — на 60-й минуте отличился Даурен Жумат, однако «Ордабасы» не сбавил обороты. Лука Имнадзе сделал счёт 5:1, затем Сергей Малый добавил шестой мяч, а финальную точку поставил Михай Капатина на 83-й минуте, установив итоговые 7:1.
Благодаря этой уверенной победе «Ордабасы» обошёл соперника в таблице и поднялся на седьмое место с 34 очками. «Окжетпес», в свою очередь, опустился на восьмую позицию, имея 32 балла.
Александр Седнев
Сергей Попков
