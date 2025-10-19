Ричмонд
«Ордабасы» учинил разгром 7:1 над конкурентом в КПЛ

В матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) шымкентский «Ордабасы» одержал сокрушительную победу над «Окжетпесом» из Кокшетау — 7:1, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

С самого начала хозяева полностью контролировали ход встречи. Уже на 7-й минуте счёт открыл нападающий шымкентцев Жоау Паулино, а спустя 17 минут форвард из Кабо-Верде оформил дубль, закрепив преимущество. До перерыва дублем отметился и Эльхан Астанов, благодаря чему команды ушли на отдых при разгромном счёте 4:0.

Во втором тайме гости сумели забить гол престижа — на 60-й минуте отличился Даурен Жумат, однако «Ордабасы» не сбавил обороты. Лука Имнадзе сделал счёт 5:1, затем Сергей Малый добавил шестой мяч, а финальную точку поставил Михай Капатина на 83-й минуте, установив итоговые 7:1.

Благодаря этой уверенной победе «Ордабасы» обошёл соперника в таблице и поднялся на седьмое место с 34 очками. «Окжетпес», в свою очередь, опустился на восьмую позицию, имея 32 балла.

Ордабасы
7:1
Первый тайм: 0:0
Окжетпес
Футбол, Казахстан, 25-й тур
19.10.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
Главные тренеры
Александр Седнев
Сергей Попков
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти