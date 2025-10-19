Ричмонд
В «Актобе» сделали заявление о поражении «Астане» и неожиданной замене вратаря

Главный тренер «Актобе» Николай Костов подвёл итоги гостевого матча 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против «Астаны» (3:5). После этого результата его команда практически лишилась шансов на участие в еврокубках в следующем году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

Встреча, прошедшая на стадионе «Астана Арена», завершилась победой хозяев поля со счётом 5:3. Таким образом «Астана» всё ещё претендует на чемпионство, а «Актобе» усложнил себе задачу по выходу в еврокубки.

— Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку на протяжении всей игры! Была очень хорошая атмосфера, игра тоже хорошая, но, к сожалению, не в нашу пользу.

Могу сказать, что у нас был план не пропустить в первом тайме, но мы, к сожалению, такое пропустили. Можно за голову хвататься. Всё изменилось после второго гола. Мы сравняли, но так легко пропустили. Он психологически нас сломал.

— С чем была связана замена вратаря в перерыве? Тем более Трофимец не играл с августа.

— Мы увидели, что наш вратарь (Андрей Влад) играл не уверенно. Он должен был выходить при подачах и спасать в моменте со вторым голом. Возможно, он хотел и сам замениться.

В перерыве у нас была неприятная обстановка в раздевалке. Приняли решение сделать замену, так как надо было менять психологию команды.

У нас была идея закрыть Камара и Томасова, но не получилось. Более-менее Каиров сдерживал Камара, но слева против Томасова не получилось. А Томасов — очень серьёзный игрок.

— В чём проблема «Актобе» в конце сезона? Почему ребята не настроились? Почему вы сделали сразу три замены в перерыве?

— Я не могу вам объяснить нашу стратегию за считанные минуты, это наша игра. За свои ошибки я сейчас отвечать не могу, я не думаю, что тут была моя ошибка.

Отметим, что в активе «красно-белых» осталось 42 очка, в то время как на четвёртом месте, дающее право участвовать в еврокубках, находится «Елимай» с 45 баллами.

Даже если в заключительном туре «Елимай» сенсационно проиграет «Атырау», а «Актобе» обыграет «Ордабасы», то нужно догонять конкурентов по разнице мячей. У семейчан она составляет значение +15, у актюбинцев — +10. «Астана» же разыграет чемпионство в матче заключительного тура КПЛ-2025 с алматинским «Кайратом». Все матчи последнего тура пройдут в воскресенье, 26 октября.

Астана
5:3
Первый тайм: 0:0
Актобе
Футбол, Казахстан, 25-й тур
19.10.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти