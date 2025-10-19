Бомбардир «Астаны» сделал заявление о чемпионстве перед встречей с «Кайратом»

Матч между «Астаной» и «Актобе» прошёл на «Астана Арене» и завершился уверенной победой столичных со счётом 5:3. 28-летний нападающий забивал на 10-й (1:0), 34-й (3:1) и 50-й минутах (5:2).
— Сегодня на трибунах было свыше 28 тысяч зрителей. Поделись впечатлениями от этой атмосферы.
— Это футбол, и это то, как это должно быть. Здесь, в Казахстане, людям нужно больше ходить на футбол и смотреть его. Это великолепная футбольная атмосфера, и наяву это ощущается сильнее.
— Что ты изменил в себе или в своей игре? Совсем недавно многие считали, что Чинеду не должен играть в стартовом составе, а сегодня ты оформил хет-трик в ворота «Актобе».
— Это нормально, когда ты не всегда выходишь в стартовом составе. В прошлом году всё сложилось удачно, но в этом люди ожидали от меня многого. У меня было много стрессовых эмоций, я много думал о себе, я просто застрял в своей голове.
Я чувствовал грусть и злость, если игра не шла. Но затем я поговорил с тренером, со своей семьёй. В последних матчах я играл хорошо, забил «Тоболу». Я начал чувствовать себя хорошо, избавился от всех эмоций и стал играть свободно.
— Впереди финал всего сезона КПЛ против «Кайрата». Каковы цели на эту встречу?
— Я думаю, ты помнишь, что в последний раз, когда мы общались с тобой, ты спросил меня о своих персональных целях. И тогда я сказал, что скажу об этом позже. И вот, моей целью было забить двузначное количество голов, и сейчас я этого добился, забив десятый гол.
Теперь наша цель — выиграть чемпионат, пробиться в Лигу чемпионов. Это наша задача. В прошлом году, когда я присоединился к команде, «Астана» была на 11-м месте, но мы финишировали вторыми. Сейчас наша цель — стать первыми.
Отметим, что теперь на счету Чинеду 30 матчей во всех турнирах за «Астану» в сезоне-2025. В них он забил 12 голов.
В финальном туре, 26 октября, «Астана» сыграет в гостях с лидирующим «Кайратом». Победа принесёт столичным восьмое чемпионство в истории и первое с 2022 года.