«Все хотят Лигу чемпионов». Шомко — о битве «Астаны» с «Кайратом», сборной и новом контракте

Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко в интервью корреспонденту Vesti.kz Димашу Тулегенову рассказал о прошедшей игре 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против «Актобе» (5:3). В этой встрече 35-летний футболист отыграл все 90 минут и сделал голевую передачу.

Источник: ФК "Астана"

В центральной игре 25-го тура Шомко играл против своей бывшей команды. Из-за болезни Яна Вороговского у тренерского штаба хозяев не было других альтернатив на левый фланг обороны. В итоге все 90 минут отыграл опытный Шомко.

— Сейчас эмоций уже нет, все выплеснули на футбольном поле. Сегодня бились две команды. Каждый не хотел терять очки, а нам этого делать вообще нельзя было. Так же, как и «Актобе». Две команды играли на победу. Классная игра, атмосфера — топ. Что со стороны болельщиков «Актобе», что со стороны наших, астанинских болельщиков. Спасибо, что они устроили такой праздник для людей! Движемся дальше.

— Григорий Бабаян заявил, что вы хорошо справились со своим соперником на фланге. Вроде бы, сейчас конец сезона и должна быть накопленная усталость, но на поле вы выглядите очень свежим и энергичным. Как прокомментируете это?

— Спасибо за такие слова Григорию Константиновичу. На мой взгляд, я ещё много могу сыграть. Дай бог, здоровье будет, а там видно будет.

— Впереди финал за чемпионство с «Кайратом». Кто-то уже вспомнил, что когда вы были в «Астане», в этой битве алматинцы чемпионство не брали. Традиция продолжится?

— Сложно говорить, будет тяжёлый матч. Будем готовиться и во всех аспектах досконально разбирать соперника. Конечно, хотим забрать золото домой, вот и всё.

— Почему в первом тайме, в эпизоде с соперником, вам дали жёлтую карточку, а соперник, ударив локтем, ничего не получил?

— Ну ладно, ничего страшного, судье виднее. Я думаю, он правильное решение принял, вот и всё.

— Не давит ли на вас тот факт, что судьба чемпионства решится в очном матче в последнем туре?

— Как это может давить? По сути, мы минимальную задачу выполнили — попасть в еврокубки, задача максимум — золото и Лига чемпионов. Все хотят видеть Лигу чемпионов в Астане, давно не было.

— Готовы ли вы вернуться в сборную Казахстана, если поступит вызов?

— Не могу ничего сказать про сборную. Какое будут решение, вызовут или нет — не будет никаких обид. Я не заканчиваю в сборной. Если захотят — вызовут, и я с радостью поеду туда, потому что это высшая точка для футболиста. Я уже не раз это говорил. Для меня это тоже важно, сборная — есть сборная.

— Сезон заканчивается. Если в «Астане» предложат продлить контракт — согласитесь?

— Пока не разговаривал, дальше видно будет. Глупо было бы говорить «нет» или «да». Но все решения будут приняты, смотря какие будут варианты. Если руководство решит, что я здесь нужен и могу конкурировать, то, конечно же, я приму решение остаться.

Отметим, что в сезоне-2025 во всех турнирах за «Астану» Шомко провёл 14 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами и получил одно предупреждение.

Футбол. Казахстан
26.10
Кайрат
:
Астана
Все коэффициенты
П1
2.69
X
2.90
П2
3.00