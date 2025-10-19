Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
перерыв
ЦСКА
1
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.56
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Кайрат
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
1.45
П2
14.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.37
П2
6.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.20
П2
1.69
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.86
X
3.90
П2
1.81
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.35
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.68
П2
2.24
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.70
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.75
X
4.20
П2
1.72
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Флик рассказал о необычном тактическом ходе в матче «Барселона» — «Жирона»: «Не припомню, чтобы так делал»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признался, что в матче с «Жироной» впервые в карьере выпустил на поле защитника с просьбой сыграть в нападении. План сработал, и Рональд Араухо забил победный мяч на 93-й минуте.

Источник: Getty Images

«Перед тем, как сделать эту замену, я спросил у Араухо, и он сказал мне, что может сыграть “девятку”. Он всегда выкладывается на поле всем сердцем, и я очень счастлив за него. Не припомню, чтобы я делал так [выпускал защитника на острие атаки] раньше. Рональд очень хорошо тренирует удары по воротам в штрафной площади, и у меня было чувство, что он мог изменить этот матч.

Мы перепробовали все, и в конце концов получилось. Я счастлив за команду, клуб и болельщиков. Думаю, это будет означать шаг вперед".

Барселона
2:1
Первый тайм: 1:1
Жирона
Футбол, Испания, 9-й тур
18.10.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Мичел
Голы
Барселона
Педри
(Ламин Ямаль)
13′
Рональд Араухо
(Френки де Йонг)
90+3′
Жирона
Аксель Витсель
(Арнау Мартинес)
20′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
21
Френки де Йонг
14
Маркус Рэшфорд
24
Эрик Гарсия
5
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
76′
35
Херард Мартин
8
Педри
64′
15
Андреас Кристенсен
17
Марк Касадо
82′
4
Рональд Араухо
90+4′
29
Тони Фернандес
46′
16
Фермин Лопес
10
Ламин Ямаль
64′
19
Руни Барджи
Жирона
13
Пауло Гассанига
2
Уго Ринкон
24
Алекс Морено
85′
12
Витор Рейс
17
Дэйли Блинд
20
Аксель Витсель
21
Брайан Хиль
63′
15
Виктор Цыганков
33
Хоэль Рока
69′
10
Ясер Асприлья
4
Арнау Мартинес
80′
29
Ласс Курума
8
Кристиан Порту
63′
22
Джон Солис
19
Владислав Ванат
69′
7
Кристиан Стуани
75′
Статистика
Барселона
Жирона
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
27
11
Удары в створ
9
4
Угловые
11
5
Фолы
10
7
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти