Флик рассказал о необычном тактическом ходе в матче «Барселона» — «Жирона»: «Не припомню, чтобы так делал»

«Перед тем, как сделать эту замену, я спросил у Араухо, и он сказал мне, что может сыграть “девятку”. Он всегда выкладывается на поле всем сердцем, и я очень счастлив за него. Не припомню, чтобы я делал так [выпускал защитника на острие атаки] раньше. Рональд очень хорошо тренирует удары по воротам в штрафной площади, и у меня было чувство, что он мог изменить этот матч.
Мы перепробовали все, и в конце концов получилось. Я счастлив за команду, клуб и болельщиков. Думаю, это будет означать шаг вперед".
Футбол, Испания, 9-й тур
18.10.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Мичел
Голы
Барселона
Педри
(Ламин Ямаль)
13′
Рональд Араухо
(Френки де Йонг)
90+3′
Жирона
Аксель Витсель
(Арнау Мартинес)
20′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
21
Френки де Йонг
14
Маркус Рэшфорд
24
Эрик Гарсия
5
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
76′
35
Херард Мартин
8
Педри
64′
15
Андреас Кристенсен
17
Марк Касадо
82′
4
Рональд Араухо
90+4′
29
Тони Фернандес
46′
16
Фермин Лопес
10
Ламин Ямаль
64′
19
Руни Барджи
Жирона
13
Пауло Гассанига
2
Уго Ринкон
24
Алекс Морено
85′
12
Витор Рейс
17
Дэйли Блинд
20
Аксель Витсель
21
Брайан Хиль
63′
15
Виктор Цыганков
33
Хоэль Рока
69′
10
Ясер Асприлья
4
Арнау Мартинес
80′
29
Ласс Курума
8
Кристиан Порту
63′
22
Джон Солис
19
Владислав Ванат
69′
7
Кристиан Стуани
75′
Статистика
Барселона
Жирона
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
27
11
Удары в створ
9
4
Угловые
11
5
Фолы
10
7
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти