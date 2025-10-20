ПАОК с Оздоевым победил АЕК Николича и захватил лидерство в Суперлиге

По голу в ворота команды бывшего главного тренера ЦСКА Марко Николича забили Абдул-Рахман Баба и Яннис Константелиас. АЕК доигрывал встречу в меньшинстве — на 86-й минуте прямую красную карточку получил защитник Гарольд Мукуди.
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте. Его одноклубник и соотечественник Федор Чалов остался на скамейке запасных.
ПАОК набрал 17 очков и возглавил турнирную таблицу Суперлиги. АЕК с 16 баллами на счету делит с «Олимпиакосом» 2-ю и 3-ю строчки.