«Фламенго» обыграл «Палмейрас» в матче двух лидеров чемпионата Бразилии

В составе победителей по голу забили Джорджиан де Арраскаэта, Жоржиньо и Педро. За «Палмейрас» отличились Витор Роке и Густаво Гомес.
«Палмейрас» и «Фламенго» являются лидерами текущего чемпионата. До начала игры на первой строчке шел «Палмейрас» (61) очко, но теперь команды сравнялись в таблице и опережают идущий третьим «Крузейро» на 5 баллов.
