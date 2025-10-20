Великая октябрьская скука. У «Барселоны» проблемы с мотивацией

Сколько себя помню, всегда любопытно было подмечать, как приближается к моему (а потом в какой-то момент начал отдаляться) год рождения новичков. В этом плане не только у меня, но, думаю, и у всех, кто обращает внимание на данный кадровый параметр, имеются одни и те же особые «вешки»: когда дебютируют ровесники (разумеется, на высшем уровне) — и, спустя многие годы, ровесники детей. В субботу у меня сбылся очередной такой эпизод: в матче с «Жироной» за «Барселону» дебютировал в чемпионате Испании, причем вышел на поле в стартовом составе, футболист 2008 года рождения — Тони Фернандес.
Для «Барсы» это обычное дело. Былые времена вспоминать незачем, хватит свежего примера. Два года назад в основе каталонцев появился еще более молодой человек. Он и поныне юн — 2007 г. р., а тогда ему едва стукнуло 16. Затем в команде закрепился его сверстник, причем не в нападении, где допустимо ошибаться, а на сложном, ответственном участке — вблизи своих ворот. Да, вы прекрасно знаете, что это Ламин Ямаль и Пау Кубарси.
Они, Пау и Ламин, были все-таки уникумами и акселератами. Грандиозный талант позволил им досрочно «стать взрослыми», заиграть, что называется, за мужиков, еще не наигравшись с пацанами. Другие ребята их года рождения сегодня только-только подбираются к составу — Марк Берналь, уже дебютировавший в основе, Жофре Торрентс, голкипер Эдер Альер, Чави Эспарт и Хуан Эрнандес — эти двое в субботу впервые расположились на скамейке запасных. Вот и 2008-й подтягивается: помимо Тони Фернандеса, который уже пообвыкся (он на лавке с начала сезона), в протокол на игру с «Жироной» записали и его однофамильца Педро, тоже 17-летнего.
Кто смотрел трансляцию с самого начала, наверняка обратили внимание на стаю мальчишек, а на лицо — совсем еще детей, в курточках «Барсы», выходивших перед игрой из-под трибун. Это они, вышеперечисленные, и были. Понятно, что в основной состав юношу Тони привел не избыток мастерства, бьющего через край и требующего реализации, а переизбыток травм: в лазарете четыре игрока группы атаки, причем, как на подбор, лучшие и сильнейшие — Дани Ольмо, Ферран Торрес, Рафинья и Роберт Левандовски. Иначе мы видели бы его в деле уже летом, и не эпизодически, а регулярно. Но факт дебюта в «Барсе» футболиста 2008 года (речь здесь о чемпионате; ранняя стадия Кубка, на которой Тони зимой успел сыграть десяток минут, не в счет) отметить хочется.
Хорошо, кстати, что ничем особенным юный игрок не отметился и после первого тайма был заменен. Как уже сказано, одно дело, когда дорогу себе пробивает такой жемчужный талант, как Ямаль, и совсем другое, когда в плановом режиме, тем более в форс-мажорной ситуации, на авансцену выходит кто-то из призывников, пусть и способных. Если бы в субботу в матче с «Жироной» главным героем оказался мальчик Тони (то есть не просто забил один из мячей, а внес решающий вклад в успех «Барсы»), грош цена была бы такому сопернику, которого могут обставить дублеры-юниоры, и такому чемпионату, где мастеров могут загнать в тупик приготовишки.
Этого не случилось. И даже совсем наоборот: «Жирона», поначалу оробев и пропустив, затем прекратила комплексовать, смело и уверенно ввязалась в обмен атаками (в данном случае не важно, что ее одна приходилась, как правило, на три-четыре барселонские). Во втором тайме даже был отрезок, когда показалось, что еще немного расслабухи со стороны «Барселоны», еще чуть-чуть порыва и страсти от «Жироны» — и счет станет неприличным (1:2 в нынешнем турнирном положении и игровом состоянии команд по-другому не назовешь).
При этом вальяжность, а то и некоторая индифферентность «Барсы» на протяжении большей части матча — приблизительно с того момента, когда счет стал 1:1, и вплоть до 90+1 минуты, — не только не удивила, но и имеет свое объяснение. Причем оно, как мне кажется, подойдет и для разгромного поражения в Севилье (1:4) перед паузой две недели назад.
«Барселона» — команда яркая, непосредственная. Чемпионат Испании сам по себе таков, что в нем все команды играют в футбол и дают играть соперникам, но «Барса» выделяется даже в этих условиях запредельной склонностью к футбольному концерту. Она не мешала играть ни «Жироне», ни «Севилье», ни кому бы то ни было еще, просто не у всех получается играть. Но самой ей, как организму творческому, изобретательному, крайне сложно настроить себя на рутинные, потогонные смены, на конвейерный набор очков, на все эти скулосводящие «8-й тур», «9-й», «10-й» и так далее, в которых на кону не титул, не рекорд, а всего лишь три очка. И именно поэтому, явно превосходя в мастерстве, да и по игре, ту же «Севилью», ту же «Жирону», «Барселона» отхватила от первой полное лукошко оплеух (ехала к цирюльникам — попала к грумерам), а со второй мурыжилась до самого занавеса.
Рискну предположить, что, если Ханси Флик не подскажет игрокам эту особенность их нрава, точно те же проблемы у чемпиона Испании будут 2 ноября против «Эльче» (если, конечно, к тому моменту не откроется «Камп Ноу», что в корне изменит настроение) и 9 ноября в Виго. Зато 21 октября с «Олимпиакосом», 26-го в класико, 5 ноября в Брюгге все должно быть в полном порядке. По крайней мере в плане мотивации.
А в матче против «Жироны» «Барселона», складывалось впечатление, до последней минуты ждала, что очки сами свалятся к ее ногам, и не желала включать дополнительный источник энергии. Превосходство в классе было очевидным, в статистике — тоже, но так же очевидно было, что команда не доигрывает эпизоды, не дотягивает ноты в партиях до самых верхних. И только когда на кромку поля вышел резервный судья с электронным щитком, «Барса» вдруг поняла, что сейчас ее лишат двух очков и начнут высмеивать и хаять похлеще, чем после общения с севильскими барберами.
Тут и де Йонг, до того со смешками воспринимавший мазню с убойных позиций, помрачнел, и Флик, добродушно пыхтевший что-то себе под нос, резко вышел из себя и сам не заметил, как нахватал карточек (редчайший случай: у главного тренера столько же горчичников, сколько у всех полевых игроков его команды). Но тут и гол случился. Четырех минут «Барсе» хватило, чтобы «Жирону» смять. Все остальное время ей, да и нам с ней, было скучно.
Вот еще и поэтому хорошо, что дебютируют пацаны. Через игру-другую наберутся опыта — и начнут что-нибудь показывать. Уж они-то точно скучать не дадут.
Евгений Зырянкин