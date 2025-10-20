Великая октябрьская скука. У «Барселоны» проблемы с мотивацией

«Барселона» — команда яркая, непосредственная. Чемпионат Испании сам по себе таков, что в нем все команды играют в футбол и дают играть соперникам, но «Барса» выделяется даже в этих условиях запредельной склонностью к футбольному концерту. Она не мешала играть ни «Жироне», ни «Севилье», ни кому бы то ни было еще, просто не у всех получается играть. Но самой ей, как организму творческому, изобретательному, крайне сложно настроить себя на рутинные, потогонные смены, на конвейерный набор очков, на все эти скулосводящие «8-й тур», «9-й», «10-й» и так далее, в которых на кону не титул, не рекорд, а всего лишь три очка. И именно поэтому, явно превосходя в мастерстве, да и по игре, ту же «Севилью», ту же «Жирону», «Барселона» отхватила от первой полное лукошко оплеух (ехала к цирюльникам — попала к грумерам), а со второй мурыжилась до самого занавеса.