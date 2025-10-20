Мбаппе продолжает штамповать голы, Рафаэл Леау сделал «Милан» лидером, «Реал Сосьедад» с Захаряном спасся в концовке

Англия: Эмери в погоне за лидерами
Еще недавно все восхищались преобразившимся с приходом Томаса Франка «Тоттенхэмом» и сочувствовали испытывающей финансовые сложности «Астон Вилле». Унаи Эмери получил новичков буквально «на флажке», и бирмингемцы завалили старт. Они не только не побеждали, но и долго не могли забить, однако к середине октября все поменялось. Примерно так же, как в воскресном матче, который начался с быстрого гола Бентанкура, но завершился в пользу гостей.
Переломным оказался классный дальний удар Роджерса, а уже во втором тайме мяч в дальний угол эффектно закрутил Буэндия. Разыгравшийся аргентинец забил трижды в четырех последних матчах — столько же результативных ударов набралось у него за предыдущие 44 игры. «Вилла» после третьей победы подряд занимает 11-е место, но при этом отстает от идущего пятым «Челси» всего на два очка. Что любопытно, Эмери еще никогда не проигрывал в АПЛ командам Франка (+2=2), а насколько хороша команда испанца — проверим через неделю, когда в Бирмингем приедет «Манчестер Сити». Тем более, Хосеп Гвардиола — самый неудобный соперник Эмери.
Испания: Куртуа в роли спасателя
Арсен Захарян вышел на поле в третий раз в сезоне и впервые с 19 сентября. Российскому полузащитнику должна была помочь международная пауза, во время которой он впервые за долгое время отыграл полный матч против «Осасуны» (2:0). В воскресенье же ему пришлось вступать в игру при счете 1:0 в пользу «Сельты», когда «Реал Сосьедад» безуспешно пытался реализовать численный перевес, полученный на 45-й минуте после второй желтой карточки экс-защитника «Рубина» Старфельта.
Прямого отношения к спасительному голу басков Захарян не имел, но отведенные ему минуты провел очень активно. Он был одним из тех, кто нагнетал принесшее результат давление. В итоге Ойярсабаль, чей мяч ранее отменили из-за офсайда, отпасовал на Гонсалу Гедеша, а под его сильную подачу подстроился Карлос Солер. Команда из Сан-Себастьяна все еще остается в зоне вылета, но для нее было важно не уступить оторвавшейся всего на одно очко «Сельты». Галисийцы сыграли вничью уже в седьмой раз!
Многие в Ла лиге мучаются с «Хетафе», тогда как для «Реала» соседи — один из самых удобных соперников (10 побед в 11 последних матчах). Но понятно, что Хаби Алонсо держал в уме не данную статистику, а сложнейшую неделю — с играми против «Ювентуса» и «Барселоны». Поэтому в запасе воскресную игру начали Винисиус Жуниор и Арда Гюлер. Чьим-то здоровьем из-за небольших повреждений решили не рисковать. Зато с первых минут появился Мбаппе, чья вынужденная замена в матче сборной вызвала в белой части Мадрида приступ паники.
Но, судя по моментам, которые были у Килиана в первом тайме, серьезных проблем у него нет. Зато были сложности с преодолением обороны хозяев и завершением атак. Пришлось выпускать Винисиуса, и в концовке бразилец заработал для Мадрида численное преимущество. Ньом, едва появившись на поле, попал оппоненту в лицо и увидел перед собой красную карточку. Через 39 секунд после выхода на замену! И практически сразу брешь в центре обороны «Хетафе» тонким пасом обнаружил Гюлер, а Мбаппе забил в 11-м матче подряд. Удаление заработавшего вторую желтую карточку Алекса (снова на Вини) выглядело, как выброшенный хозяевами белый флаг. Но хозяева вдевятером едва не спаслись в добавленное арбитром время. Однако Куртуа пополнил коллекцию эпических спасений, и «Королевский клуб» подходит к класико лидером.
Италия: первое поражение «Юве» и грустный юбилей Пиоли
В субботу в Серии А сформировался лидирующий триумвират в лице набравших одинаковое количество очков «Интера», «Наполи» и «Ромы». А сутки спустя имевший возможность присоединиться к ним «Ювентус» выпал из еврокубковой зоны, на глазах сидевших вместе Арсена Венгера, Тьерри Анри и Рафаэля Варана пропустив на шестую строчку «Комо».
Для бьянконери это первое поражение в текущем чемпионате и первая осечка с данным соперником с 1952 года. Ну, а команда Сеска Фабрегаса, которую отличает очень симпатичный комбинационный футбол, для начала удивила туринцев оригинальным розыгрышем корнера. Нико Пас направил мяч низом к углу штрафной, рванув туда под ответную передачу пяткой, и выдал образцовую подачу на Кемпфа. Когда же «Старая синьора» большими силами пошла вперед, гостей поймали на образцовой контратаке, и Пас эффектно закрутил мяч в дальний угол. У аргентинца в этом сезоне уже 4 мяча и столько же результативных передач, а в лигах топ-5 сопоставимые показатели по системе «гол+пас» только у Винисиуса Жуниора и Луиса Диаса (5+4).
Стефано Пиоли вернулся на «Сан-Сиро» в не самом лучшем настроении. От него ждали вывода «Фиорентины» на новый уровень, а пока получили место в зоне вылета и сиротливый ноль в графе «победы» после шести туров. Неудивительно, что перед игрой в Милане тренеру в случае провала предрекали увольнение после юбилейного — 500-го матча в Серии А. И, само собой, с такими вводными «фиалки» действовали вторым номером, а главной, судя по развитию событий на поле, была задача не пропустить.
Только так было в первом тайме, тогда как после перерыва гости стали забирать себе мяч и ошарашили хозяев голом. Мойзе Кин, чья травма в сборной оказалась несерьезной, не дотянулся до скидки Раньери, однако Меньян отбил мяч так, что тот от собственного защитника срикошетил на ногу Гозенсу. И тут о себе напомнил Рафаэл Леау, которого после нулевой ничьей с «Ювентусом» жестко раскритиковал Массимилиано Аллегри. Но показательно, что португалец впервые после травмы попал в стартовой состав, и его реакция на замечания получилась правильной. А удивительный дальний удар с двумя рикошетами от газона не оставил шансов Де Хеа.
Да, потом испанец спас, вытянув из-под перекладины удар Сантьяго Хименеса, однако активно вошедший в игру со скамейки мексиканец заработал пенальти, и Леау оформил дубль. Поразительно, но герой вечера не забивал на «Сан-Сиро» в Серии А 512 дней! Когда же это случилось, «Милан» стал единоличным лидером, а отставка Пиоли кажется уже неизбежной.
Франция: конкуренты выбили «Монако» из евро-зоны
Воскресные матчи не добавили положительных эмоций «Монако», который сам виноват в том, что упустил победу над находящимся в зоне вылета «Анже» (1:1). Зато конкуренты монегасков оказались удачливее, а «Ланс» не остановили ни осечка Товена при исполнении пенальти, ни быстрый ответный гол «Парижа» с досадным для вратаря кроваво-золотых рикошетом. Томассон, чья подача углового завершилась голом Эдуара, снова извлек максимум из корнера. Прямой навес был прерван, однако мяч снова оказался у полузащитника, и еще одна попытка завершилась голом Байду.
Данный результат поднял «Ланс» на четвертое место, а «Монако» опустил на шестое. По итогам же заключительного матча тура Александр Головин и его одноклубники оказались вне зоны еврокубков. Зато туда поднялся «Лилль», который в дебюте задушил «Нант» прессингом перед штрафной, и Жиру выкатил мяч под удар Харальдссону. А в концовке успех «догов», которые справились со всеми атаками «канареек», закрепил Игаман.
Статистика дня
1-м с 2016 года футболистом «Реала», который забил не менее десяти голов за девять стартовых туров, стал Мбаппе. Правда, французу далеко до результативности отличившегося тогда 17 раз Криштиану Роналду.
1-й раз в истории голландского чемпионата в 80 матчах со старта сезона ни разу не фиксировалась нулевая ничья.
2-й раз в матче АПЛ между «МЮ» и «Ливерпулем» счет был открыт в первые две минуты игры. Предыдущий такой гол забил полузащитник «красных дьяволов» Ники Батт в январе 1995 года.
2 команды остаются непобедимыми в лигах топ-5. Но если «Бавария» с отрывом лидирует в Германии, то «Аталанта», у которой при двух победах пять ничьих, — лишь восьмая в серии А.
10 голов со штрафных забил в Бундеслиге полузащитник «Фрайбурга» Грифо. Начиная с сезона-2004/05, когда Opta стала собирать соответствующие данные, двузначных показателей добились только пять игроков, а возглавляет рейтинг отличившийся 13 раз Диего.
40 мячей забито в 8-м туре Лиги 1. В 21 веке больше было только в 38-й игровой день сезона-2007/08 (43).
Андрей Кузичев