Мбаппе продолжает штамповать голы, Рафаэл Леау сделал «Милан» лидером, «Реал Сосьедад» с Захаряном спасся в концовке

Но, судя по моментам, которые были у Килиана в первом тайме, серьезных проблем у него нет. Зато были сложности с преодолением обороны хозяев и завершением атак. Пришлось выпускать Винисиуса, и в концовке бразилец заработал для Мадрида численное преимущество. Ньом, едва появившись на поле, попал оппоненту в лицо и увидел перед собой красную карточку. Через 39 секунд после выхода на замену! И практически сразу брешь в центре обороны «Хетафе» тонким пасом обнаружил Гюлер, а Мбаппе забил в 11-м матче подряд. Удаление заработавшего вторую желтую карточку Алекса (снова на Вини) выглядело, как выброшенный хозяевами белый флаг. Но хозяева вдевятером едва не спаслись в добавленное арбитром время. Однако Куртуа пополнил коллекцию эпических спасений, и «Королевский клуб» подходит к класико лидером.