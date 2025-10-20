С «Ливерпулем» все нормально. Он и не должен был побеждать всех подряд

«Ливерпуль» отлично олицетворяет, как быстро все меняется в современном футболе. Меньше месяца назад, в конце сентября, команда Арне Слота лидировала в АПЛ с максимумом очков и считалась главным фаворитом чемпионата — по версии и букмекеров, и многочисленных суперкомпьютеров. Высочайшие зрительские ожидания, рожденные в результате успешного прошлого сезона и рекордной трансферной кампании, оправдывались.
А потом всего за несколько недель ситуация стала буквально противоположной. Мерсисайдцы вообще перестали набирать хоть какие-то очки — впервые с 1987 года проиграно четыре матча подряд, три из которых в Премьер-лиге. В рейтинге вероятных чемпионов теперь выше идут «Арсенал» и «Ман Сити». Даже «МЮ» впервые за девять лет на «Энфилде» победил, это надо умудриться. Естественно, клуб находится под колоссальным обстрелом со всех сторон.
Слот исчерпал багаж Клоппа, на котором выезжал раньше, и не справляется с грандом — Арне необходимо скорее уволить. Большие покупки все сломали — новички не вписываются, а прежние лидеры страдают от деформации системы и проваливаются. Игры нет, деньги спущены в пустоту. Вот ключевые тезисы людей, которые сейчас обильно критикуют «Ливерпуль». И примерно 90 процентов написанного выше не имеет никакого отношения к реальности.
Проблемы — не новость
Во-первых, команда Слота изначально не производила впечатления неуязвимой махины, которую невозможно сломить. Коллектив со смертоносной атакой и нечеловеческим характером — да. Но точно не что-то идеальное или близкое к этому. «Ливерпуль» с самого старта сезона позволял каждому сопернику с ним конкурировать и смотреться на его фоне как минимум достойно, а то и способным выигрывать — хоть «Бернли», хоть «Борнмуту», хоть «Атлетико» с «Арсеналом». У всех был шанс ужалить мерсисайдцев.
И тот же пресловутый «Слот-тайм» в действительности лишь подтверждал наличие сложностей. Победы, добытые после 80-й минуты, говорят о классной физике и зашкаливающей ментальной силе, но поставить их на поток — значит лишить себя спокойствия и расписаться в собственных трудностях. А «Ливерпуль» только подобным образом и брал очки — либо с минимальным преимуществом по счету, либо с голами в эндшпиле. Вечно так продолжаться не могло, в какой-то момент пришлось расплачиваться за перебор баллов. И они еще долго продержались.
В АПЛ клуб спустился на более реалистичный уровень. Согласно таблице ожидаемых очков, действующий чемпион должен занимать шестое место. Жизнь менее жестока, поэтому пока достаточно просто делить третье-четвертое с «Борнмутом». Удивительнее всего, что, находясь на вершине лиги, по xPTS «Ливерпуль» вовсе шел аж восьмым. То есть конкретно по игре команда в последнее даже чуть прибавила, но чересчур прыгнула выше головы ранее. В общем, элементарная регрессия к среднему. Как по учебнику.
Слот все делает правильно
Возвращаясь к Слоту, стоит отметить, что багаж Клоппа правда существовал. Он заключался во взаимодействиях, в целом фундаменте и выстроенном составе. Но Арне внес туда немало своего: развил Гравенберха, переродил ван Дейка, помог Салаху выйти на заоблачный уровень. Повысилась и степень контроля происходящего на поле. Скелет Юргена оброс новым мясом настолько, что чисто визуально тот «Ливерпуль» совсем не напоминал образцы немца.
А нынешний — наоборот, снова приблизился к клопповскому. По крайней мере, на данном этапе его развития. Причем речь не о стиле или тактических решениях, а об образе и чертах характера команды. Пока нет четкости, слаженности, сформулированных алгоритмов — расчет делается в том числе на эмоции. Слово «кураж» тут подойдет — лучше не придумаешь.
Предыдущий «Ливерпуль» изжил себя. Слот добавил несколько значимых деталей, чем по сути завершил цикл. Напрашивалась если не перестройка, то капитальный ремонт уж точно. Конструкция неизбежно дала бы течь, тогда возникла бы необходимость разбираться с последствиями. Куда удобнее заранее пройтись по потенциально проблемным зонам, тем более золото-2024/25 явно подарило Слоту статус неприкасаемого на длительный срок.
Беда только с одним новичком
Возможно, с изменениями чуть перегнули. Например, в руководстве вряд ли собирались разом покупать и Экитике, и Исака, но отказываться от такой опции было сложно, пусть тема и дискуссионная. Вирц, Керкез, Леони — ноль вопросов, абсолютно понятные приобретения. Флориану достается, наверное, сильнее остальных — из-за отсутствия результативных действий и сумасшедшего ценника. Полузащитник всю карьеру провел в Бундеслиге — самой неинтенсивной (наряду с испанской) топ-лиге Европы, поэтому времени на привыкание тратит больше, чем ожидалось. Плохие оценки справедливы, но о катастрофе и глобальном провале говорить очень и очень рано.
А вот случай Фримпонга тяжелее. Опять же, отказываться нельзя было и от него — элитный молодой краек за смешные 40 миллионов. К тому же Трент ушел, правый фланг обороны освободился — не Конору же Брэдли там играть. Оказалось, Конору Брэдли. Или Доминику Собослаи. Сам по себе голландский новичок неплох, бодро мучает соперников на бровке. Но он, во-первых, травмируется, а во-вторых — и в-важнейших — мешает Салаху.
У Мохамеда давно образовалась уникальная химия с Александром-Арнолдом, игроки дополняли друг друга и знали, кому, куда, когда и зачем бежать, в какую секунду поделиться мячом, а в какую придержать. Трент и Фримпонг слишком отличаются по набору характеристик, всем это было очевидно сразу. Получилось, что теперь Эммануэль меняет Салаха по ходу матча с «МЮ» — и это замена по позиции. А в оборону опускается Собослаи. Сам египтянин параллельно становится статистически худшим дриблером АПЛ. Слоту есть о чем думать, а тут еще и противная головоломка появилась, безболезненно решить которую пока не представляется возможным.
Резюмируя — с «Ливерпулем» все нормально. Не хорошо, не отлично, но и не плохо и не ужасно. Он именно в норме, в ее пределах. Примерно так и должен выглядеть обновляющийся клуб с толпой новобранцев, а его аномально триумфальный старт не должен был вводить в заблуждение. Клуб обладает набором нужных переменных и слагаемых, чтобы сложить формулу безупречной команды. Просто поиски до сих пор продолжаются — и это нормально.