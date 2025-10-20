С «Ливерпулем» все нормально. Он и не должен был побеждать всех подряд

У Мохамеда давно образовалась уникальная химия с Александром-Арнолдом, игроки дополняли друг друга и знали, кому, куда, когда и зачем бежать, в какую секунду поделиться мячом, а в какую придержать. Трент и Фримпонг слишком отличаются по набору характеристик, всем это было очевидно сразу. Получилось, что теперь Эммануэль меняет Салаха по ходу матча с «МЮ» — и это замена по позиции. А в оборону опускается Собослаи. Сам египтянин параллельно становится статистически худшим дриблером АПЛ. Слоту есть о чем думать, а тут еще и противная головоломка появилась, безболезненно решить которую пока не представляется возможным.