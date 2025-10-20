Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.32
П2
2.45
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.00
П2
7.20
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.60
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.01
П2
5.21
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.83
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.80
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23

Клопп рассказал, как вел переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что отказался от работы в «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.

Источник: Getty Images

«В год завершения карьеры сэра Алекса Фергюсона они со мной разговаривали. Конечно, они были заинтересованы. В какой-то момент. В то время я тоже был заинтересован. Я был молод, у меня была сенсационная команда в “Дортмунде”. Они, наверное, подумали: “Что он там делает?”.

Они пытались подписать меня. Но это был неподходящий момент. У меня был контракт с “Дортмундом”, и я бы ни за что не ушел ни ради кого в то время.

Есть несколько причин [почему не принял эту работу]. Люди, участвовавшие в том разговоре, говорили мне [вещи], которые мне не понравились.

«Юнайтед» был таким большим — «мы получаем всех игроков, которых хотим. Мы берем его, берем его, берем его, берем его», а я сидел там… Это был не мой проект.

Было неподходящее время, но вдобавок ко всему это был не мой проект. Я не хотел возвращать, не знаю, Погба.

Поль — сенсационный игрок, но такие вещи обычно не работают. Или Криштиану, мы все знаем, что он, как и Месси, лучший игрок в мире, но возвращение никогда не помогает«, — рассказал Клопп в подкасте “Дневник генерального директора”.