Клопп рассказал, как вел переговоры с «Манчестер Юнайтед»

«В год завершения карьеры сэра Алекса Фергюсона они со мной разговаривали. Конечно, они были заинтересованы. В какой-то момент. В то время я тоже был заинтересован. Я был молод, у меня была сенсационная команда в “Дортмунде”. Они, наверное, подумали: “Что он там делает?”.
Они пытались подписать меня. Но это был неподходящий момент. У меня был контракт с “Дортмундом”, и я бы ни за что не ушел ни ради кого в то время.
Есть несколько причин [почему не принял эту работу]. Люди, участвовавшие в том разговоре, говорили мне [вещи], которые мне не понравились.
«Юнайтед» был таким большим — «мы получаем всех игроков, которых хотим. Мы берем его, берем его, берем его, берем его», а я сидел там… Это был не мой проект.
Было неподходящее время, но вдобавок ко всему это был не мой проект. Я не хотел возвращать, не знаю, Погба.
Поль — сенсационный игрок, но такие вещи обычно не работают. Или Криштиану, мы все знаем, что он, как и Месси, лучший игрок в мире, но возвращение никогда не помогает«, — рассказал Клопп в подкасте “Дневник генерального директора”.