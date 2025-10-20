Клопп рассказал, как вел переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Есть несколько причин [почему не принял эту работу]. Люди, участвовавшие в том разговоре, говорили мне [вещи], которые мне не понравились.



«Юнайтед» был таким большим — «мы получаем всех игроков, которых хотим. Мы берем его, берем его, берем его, берем его», а я сидел там… Это был не мой проект.



Было неподходящее время, но вдобавок ко всему это был не мой проект. Я не хотел возвращать, не знаю, Погба.



Поль — сенсационный игрок, но такие вещи обычно не работают. Или Криштиану, мы все знаем, что он, как и Месси, лучший игрок в мире, но возвращение никогда не помогает«, — рассказал Клопп в подкасте “Дневник генерального директора”.