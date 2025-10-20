Ричмонд
Клопп допустил свое возвращение в «Ливерпуль»

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в подкасте «Дневник генерального директора» оценил возможное возвращение в клуб.

Источник: Getty Images

«Возможно ли возвращение в “Ливерпуль”? Я говорил, что никогда не буду тренировать другую команду в Англии. Это значит, что если я вернусь, то это будет “Ливерпуль”. Так что да, теоретически это возможно.

Что должно случиться, чтобы я вернулся? Я даже точно не знаю. Мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас. Я не скучаю по тренерской работе.

Я не скучаю по этому. Я не скучаю по тому, чтобы стоять под дождем два с половиной или три часа. Я также не скучаю по пресс-конференциям трижды в неделю.

Я не скучаю по пребыванию в раздевалке. Я был тренером примерно в 1080 играх, так что я очень, очень часто был в раздевалке.

Я не хочу умереть в раздевалке. Вот такие дела. Мне 58. С вашей точки зрения, это может быть пожилой возраст, но с других точек зрения, это не такой уж и пожилой возраст.

Это значит, что я могу принять решение через несколько лет. Я не знаю. Должен ли я принимать решение сегодня? Я больше не буду тренировать, но, слава богу, мне не нужно этого делать, я просто могу посмотреть, что мне принесет будущее», — сказал Клопп.