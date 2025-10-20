Луис Энрике открыто дал понять, что не рассчитывает на Матвея Сафонова как на первого номера «ПСЖ»

"Каждый год одно и то же. Я очень доволен Люкой Шевалье! Для меня он один из лучших выборов, если не самый лучший. Я очень доволен его игрой. И когда мы подписываем игрока, мы думаем о нем в перспективе. У него есть характер, он показывает это на тренировках и в матчах.
Не думаю, что вы помните, сколько лет вы критиковали Доннарумму. Я прекрасно помню! Последние четыре года вы его просто убивали. Вы убивали Доннарумму в спортивном плане. Так что, пожалуйста… Даже когда я не был тренером «ПСЖ», мне казалось, что вы постоянно критикуете Доннарумму.
В Шевалье мне нравится его характер, его игровой уровень. Мы уверены, что он будет очень важен для команды еще долгие годы", — приводит слова Энрике RMC Sport.