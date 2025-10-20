Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Атлетик
0
:
Карабах
1
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.90
П2
3.73
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Галатасарай
2
:
Буде-Глимт
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
15.00
П2
42.00
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.19
П2
12.00
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.80
П2
4.73
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.45
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.50
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.27
П2
9.25
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.10
П2
6.80
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.72
П2
3.13
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Луис Энрике открыто дал понять, что не рассчитывает на Матвея Сафонова как на первого номера «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике на пресс-конференции в понедельник ответил на вопрос одного из журналистов о «слабом» начале карьеры в клубе вратаря Люки Шевалье.

Источник: Getty Images

"Каждый год одно и то же. Я очень доволен Люкой Шевалье! Для меня он один из лучших выборов, если не самый лучший. Я очень доволен его игрой. И когда мы подписываем игрока, мы думаем о нем в перспективе. У него есть характер, он показывает это на тренировках и в матчах.

Не думаю, что вы помните, сколько лет вы критиковали Доннарумму. Я прекрасно помню! Последние четыре года вы его просто убивали. Вы убивали Доннарумму в спортивном плане. Так что, пожалуйста… Даже когда я не был тренером «ПСЖ», мне казалось, что вы постоянно критикуете Доннарумму.

В Шевалье мне нравится его характер, его игровой уровень. Мы уверены, что он будет очень важен для команды еще долгие годы", — приводит слова Энрике RMC Sport.