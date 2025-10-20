Клуб из деревни с населением меньше 1,5 тыс. человек стал чемпионом Швеции

«Мьелльбю» был основан в 1939 году. Лучшим результатом клуба в чемпионате Швеции ранее было пятое место, которое команда заняла в прошлом сезоне. В 2023 году клуб дошел до финала кубка страны, где уступил «Хеккену» со счетом 1:4.