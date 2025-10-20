Ричмонд
Клуб из деревни с населением меньше 1,5 тыс. человек стал чемпионом Швеции

«Мьелльбю» из населенного пункта Халлевик выиграл чемпионат за три тура до окончания.

Источник: Соцсети

СТОКГОЛЬМ, 20 октября. /ТАСС/. «Мьелльбю» из населенного пункта Халлевик, где проживает менее 1,5 тыс. человек, впервые стал чемпионом Швеции по футболу.

В матче 27-го тура чемпионата «Мьелльбю» на выезде обыграл «Гётеборг» со счетом 2:0. Команда набрала 66 очков. Второе место в таблице занимает стокгольмский «Хаммарбю», отстающий от лидера на 11 очков. В случае побед в трех оставшихся матчах «Хаммарбю» наберет 9 очков.

«Мьелльбю» был основан в 1939 году. Лучшим результатом клуба в чемпионате Швеции ранее было пятое место, которое команда заняла в прошлом сезоне. В 2023 году клуб дошел до финала кубка страны, где уступил «Хеккену» со счетом 1:4.

Новый чемпион Швеции базируется в населенном пункте Халлевик. По данным на 2023 год, в нем проживают около 1,5 тыс. человек. Клуб имеет один из самых маленьких бюджетов среди команд элитного дивизиона чемпионата Швеции. Домашний стадион «Мьелльбю» вмещает 6 750 зрителей.

Главным тренером «Мьелльбю» является 59-летний Андерс Торстенссон. Он руководит командой с 2023 года. Тогда же шведскому тренеру поставили диагноз хронический лимфолейкоз.

«Мьелльбю» в текущем чемпионате потерпел одно поражение в 27 играх при 20 победах и 6 ничьих. Команда не проигрывает 19 матчей подряд. Единственное поражение она потерпела от АИКа (1:2) 11 мая. Благодаря победе в чемпионате Швеции «Мьелльбю» в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов.