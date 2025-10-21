Слот ищет. Салах страдает. Колонка Казанского — о кризисе (или нет?) «Ливерпуля»

Футбольный апокалипсис по-ливерпульски выглядит так: последние минуты матча на «Энфилде», команда пытается спасти утекающий результат с историческим соперником, со скамейки за этим следят две пары грустных глаз — самый дорогой футболист Англии и тот, кто может из пустоты сделать гол. Александр Исак и Мохамед Салах, игроки газетных заголовков и постеров, в решающие моменты матча бесполезны. Так решил их тренер. Так решила игра.
«Манчестер Юнайтед» не побеждал на территории «Ливерпуля» с 2016 года. «Ливерпуль» не проигрывал четыре матча подряд с 2014-го (сомнительное достижение принадлежало тренерскому творчеству Брендона Роджерса). В воскресенье счетчик обнулился.
Салах и Исак, как и весь «Ливерпуль», попали в кризис. Новые имена пока так и не стали событием на поле, а старые не способны сейчас генерировать успех и довольные улыбки. Это первое серьезное испытание и для главного тренера Арне Слота. Он никогда не сталкивался с таким черным отрезком в своей биографии. Его жизнь в красных цветах до этой осени была прекрасна — чемпионство в первом сезоне, статусное и дорогое обновление команды. Этому завидовали. Сейчас с сарказмом наблюдают, как он выберется из капкана иллюзий и ожиданий: «Покажи, как настоящий чемпион реагирует на трудности. Докажи, что этот успех не остатки роскоши предыдущего режима, а именно твоя скрупулезная работа».
Неожиданно встал и другой вопрос — а тех ли игроков купил «Ливерпуль», чтобы стать сильнее? Ярлыки с ценой за Флориана Вирца и Александра Исака только усугубляют ситуацию. Когда потрачены такие деньги, то качество и разница должны искрить с первого выхода на поле. Ты можешь привыкать к управлению дорогим автомобилем, но роскошь салона, комфорт и завистливые взгляды на дороге чувствуешь немедленно.
В большой игре с «МЮ» Вирц появился только в критической ситуации. Исак за 72 минуты на поле получил один шанс, успешно ликвидированный вратарем «Юнайтед» Ламменсом. Все это можно объяснить адаптацией к новой лиге немца и отсутствием предсезонной подготовки шведа. Но кому это интересно? Важно, что происходит на поле.
А там еще и перестановки на ключевых позициях в современном футболе — на флангах обороны. Милош Керкез в левом крыле «Ливерпуля» задыхается от ответственности и взглядов ветерана Эндрю Робертсона, который может добавить солидности. У Слота свое видение. «Юнайтед» знал про эту уязвимость красных. И сыпал соль на рану организованным хаосом своего крыла атаки имени Амада Диалло.
С другой стороны, справа, Слот пытается найти реинкарнацию уехавшего в Мадрид Трента Александра-Арнолда. Его способностям начинать атаки, поддерживать темп и волшебно дирижировать передачами всей линии нападения. На этой позиции голландский тренер уже попробовал трех игроков — новичка Фримпонга, воспитанника «Ливерпуля» Брэдли и центрального хавбека Собослаи. Вспоминается рекламный слоган времен ваучеров и чековых фондов: «При всем богатстве выбора другой альтернативы нет».
Слот ищет. А страдает… Салах. У Фараона самая длинная сухая серия в ливерпульской карьере — он не забивает с игры уже семь матчей. Все ключевые статистические данные говорят о резком падении формы в сравнении с прошлым сезоном — передачи, касания в штрафной соперника, точность ударов и их количество. Салах сейчас как зеркало ливерпульской перестройки. Постоянная смена партнера на фланге после восьми лет химии с Трентом. Новая линия атаки с Экитике и Исаком. Причем перед каждым матчем загадка — кто из них должен быть в старте. Накануне «Манчестера» это была самая обсуждаемая позиция. Исходя из игры и формы — Экитике. По статусу — Исак. Выбор Слота был ошибочным. С прежними партнерами — Луисом Диасом и Нуньесом — быт Салаха был налажен. Есть и еще одно важное. Трагедия с Диогу Жотой не могла не ударить по моральному состоянию всей команды, не говоря о командных связях.
При всех трудностях «Ливерпуль» все-таки находит свои шансы. Природа их появлений по-прежнему в высочайшем индивидуальном мастерстве слотовцев. В матче с «Юнайтед» три штанги Коди Гакпо могли изменить весь пейзаж «Энфилда». А его промах головой при счете 1:2 за три минуты до конца основного времени, его взгляд на пустые ворота тянет на эпичный шекспировский монолог в театре «Глобус»:
«О, если б эта плоть смогла исчезнуть,
Пропасть, растаять, изойти росой.
О, если бы Господь не запретил.
Самоубийства! Боже мой! Насколько.
Мелким, плоским безобразным.
Мне кажется весь мир, мой мир постылый!
Вот мерзость!».
Тот же многострадальный Вирц в списке лучших игроков Англии по количеству созданных шансов. При этом ноль голов и ноль результативных передач — статистика для язвительных мемов.
Зато нет проблем с реализацией моментов… соперниками. Сценарист трех проигранных матчей в премьер-лиге («Кристал Пэлас», «Челси» и «МЮ») один и тот же. «Ливерпуль» проваливает старт, меняя состав, героически отыгрывается и пропускает в концовке. Это не совпадение. Это тревожные будни команды. Лучший стартовый состав Слот пока так и не выбрал. Качественная скамейка исправляет ситуацию, но общий дисбаланс в игре приговаривает «Ливерпуль». Показателен победный гол «Юнайтед». В штрафной после подачи Фернандеша перед воротами оказалось сразу три игрока «Юнайтед» без малейших признаков опеки. Мог забить каждый. Судьба и мяч выбрали Магуайра.
Гол был следствием углового, еще одной беды «Ливерпуля». В этом сезоне со стандартов больше пропустили всего три команды («Лидс», «Ноттингем» и «Вест Хэм»). К слову, «Ман Сити» и «Эвертон» вообще не знают, что это — ноль голов. Большие вопросы к тренеру по стандартам Аарону Бриггсу. Известно, что Слот хотел привезти с собой из «Фейеноорда» Этьена Райнена, который придумывал угловые и штрафные в его прежней команде. Не получилось. На эту позицию перевели тренера по индивидуальному развитию Бриггса. Мелочей в большом деле не бывает, и сейчас на Бриггса смотрят немного предвзято.
С начала чемпионата прошло совсем немного времени, и компенсировать ошибки на длинной дистанции вполне реально. Всего четыре очка и две позиции до первого места. Вот только в Лондоне сейчас есть команда, которая производит впечатление комбайна по сбору очков. «Арсенал» забирает максимум в разных матчах одинаково авторитетно. Известно, что в любой лиге выиграть чемпионат в его начале невозможно. Зато реально его проиграть.
Взгляды Исака и Салаха со скамейки запасных на табло «Энфилда» в это воскресенье говорят как раз об этом.
Денис Казанский