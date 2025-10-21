Слот ищет. Салах страдает. Колонка Казанского — о кризисе (или нет?) «Ливерпуля»

Слот ищет. А страдает… Салах. У Фараона самая длинная сухая серия в ливерпульской карьере — он не забивает с игры уже семь матчей. Все ключевые статистические данные говорят о резком падении формы в сравнении с прошлым сезоном — передачи, касания в штрафной соперника, точность ударов и их количество. Салах сейчас как зеркало ливерпульской перестройки. Постоянная смена партнера на фланге после восьми лет химии с Трентом. Новая линия атаки с Экитике и Исаком. Причем перед каждым матчем загадка — кто из них должен быть в старте. Накануне «Манчестера» это была самая обсуждаемая позиция. Исходя из игры и формы — Экитике. По статусу — Исак. Выбор Слота был ошибочным. С прежними партнерами — Луисом Диасом и Нуньесом — быт Салаха был налажен. Есть и еще одно важное. Трагедия с Диогу Жотой не могла не ударить по моральному состоянию всей команды, не говоря о командных связях.