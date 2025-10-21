Шон Дайч стал главным тренером клуба «Ноттингем Форест»

Дайчу 54 года. Он был уволен с поста главного тренера «Эвертона» в январе 2025 года. Дайч известен по работе с «Бернли», который он возглавлял почти 10 лет, с 2012 по 2022 год. Он дважды выводил клуб в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Специалист дважды получил награду лучшему тренеру месяца в АПЛ — в марте 2018 года и в феврале 2020 года.