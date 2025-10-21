Шон Дайч стал главным тренером клуба «Ноттингем Форест»

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Шон Дайч назначен на пост главного тренера клуба «Ноттингем Форест», сообщается на сайте английской команды.
Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27. В четверг команда сыграет первый матч под руководством Дайча в рамках основного этапа Лиги Европы против «Порту».
«Уважаемый и опытный тренер английского чемпионата Дайч обладает идеальным сочетанием характера, тактической проницательности и подтвержденных достижений, чтобы провести клуб через следующий этап его развития. Будучи бывшим игроком молодежной команды “Форест”, Дайч также глубоко понимает ценности и гордость клуба, и его болельщиков. Благодаря его характеру, тактической проницательности и навыкам управления персоналом, его назначение представляет собой отличную возможность для успешного и конкурентоспособного сезона как в национальных, так и в европейских соревнованиях», — говорится в сообщении клуба.
Дайчу 54 года. Он был уволен с поста главного тренера «Эвертона» в январе 2025 года. Дайч известен по работе с «Бернли», который он возглавлял почти 10 лет, с 2012 по 2022 год. Он дважды выводил клуб в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Специалист дважды получил награду лучшему тренеру месяца в АПЛ — в марте 2018 года и в феврале 2020 года.