У «Арсенала» Артеты титановый хребет. Он наконец-то сможет выиграть АПЛ и Лигу чемпионов

Разница с «Арсеналом» Венгера
Болельщики «Арсенала» прекрасно помнят, как Диего Симеоне приезжал на стадион «Эмирейтс» в 2018 году. Это был полуфинал Лиги Европы, последний еврокубковый матч Арсена Венгера на домашней арене, и «Арсенал» настроился на него соответствующе. «Атлетико» оказался смят: хозяева быстро и решительно комбинировали, и уже на 10-й минуте Шиме Врсалько получил красную карточку. Редкий случай, когда судья так рано решил удалить игрока за два предупреждения — гости не успевали за перемещениями «канониров» и были вынуждены грубить. Вместе с Врсалько красную перед собой увидел и сам Симеоне, который слишком яростно протестовал против решения Клемана Тюрпена на бровке.
Тем не менее выиграть тот матч «Арсеналу» не удалось. После множества подходов и моментов команда Венгера открыла счет лишь на 61-й минуте: Яна Облака огорчил Александр Ляказетт. Минимальная победа с сухим счетом казалась приемлемым результатом перед выездом в Мадрид, но в концовке игры хозяева напомнили всем, что такое классический «Арсенал» Венгера. Нелепая оборона своих ворот в исполнении Лорана Косельни и Шкодрана Мустафи превратила обычный заброс вперед в гол Антуана Гризманна. Когда француз забил, Симеоне, к тому моменту уже наблюдавший за игрой с трибуны, буквально выпрыгивал из штанов от счастья. Потому что знал: результативная ничья на выезде с этим «Арсеналом» (тогда в футболе еще действовало правило выездного гола) практически пропуск в финал.
21 октября 2025 года «Атлетико» Симеоне вновь пожаловал в гости к «Арсеналу» и на этот раз проиграл со счетом 0:4. Удивительно, но по содержанию обе эти игры оказались похожими; а вполне вероятно, что визуально «Арсенал» Венгера доминировал над «Атлетико» даже больше, чем «Арсенал» Микеля Артеты. Однако разница между двумя итерациями северолондонской команды очевидна. Тот «Арсенал» имел желейный хребет, тогда как нынешний обладает титановым. Семь лет назад «канониры» могли сыграть беспредельно ярко, но в решающей сцене все равно поскользнуться на банановой кожуре. Сегодня же коллектив Артеты часто сталкивается с критикой из-за скучного футбола, но зато побеждает на футбольном поле. И когда в гости к «Арсеналу» приезжают испанские гранды, нередко оказывается, что это они — банановая республика. Отсталое государство на фоне сверкающей жемчужины Лондона.
Совсем недавно все было наоборот, однако Артете удалось вдохнуть в проект «Арсенала» новую жизнь. Главным достижением испанского тренера стало строительство лучших в Европе оборонительных редутов — продвинутого автобуса, когда команда не просто паркуется у своей штрафной, а грамотно перемещается по всей поляне и перекусывает атаки соперника сразу, в зародыше. «Арсенал» при Артете практически перестал пропускать — аномально выглядят даже первичные цифры, без обращения к продвинутой статистике. Приведем самые впечатляющие:
- В последний раз «Арсенал» пропустил больше двух голов в одном матче в декабре 2023-го, когда обыграл на выезде «Лутон» (4:3). «Лутон» с тех пор успел опуститься в третий дивизион, а «Арсенал» за это время так и не пропустил трижды за матч. Ни от кого — ни в АПЛ, ни в Лиге чемпионов.
- Под руководством Артеты «Арсенал» на текущий момент провел девять домашних матчей в рамках группового раунда Лиги чемпионов и не пропустил в них ни одного гола.
- В нынешнем сезоне «Арсенал» сыграл во всех турнирах 12 матчей и пропустил в них три гола. Два из них пришли после стандартов: Доминик Собослаи из «Ливерпуля» забил «канонирам» со штрафного, а «Ньюкасл» огорчил Давида Райю после углового. Единственный человек, который забил «Арсеналу» с игры, — Эрлинг Холанн.
К выдающимся результатам привела уникальная синхронизация футболистов на одной частоте, становление команды в единый и беспощадный организм. По игре без мяча «Арсенал» вот уже несколько лет абсолютный мировой топ. Вот что об этом говорил главный тренер ПСВ Петер Бос, когда тоже уступил на «Эмирейтс» со счетом 0:4:
«Их игроки в большом количестве оказываются за линией мяча настолько быстро, насколько это возможно. Они делают это в составе 10 или 11 человек, в то время как мы обходились 6−7 игроками за линией мяча. Эти переходные фазы очень важны. Мы показали это своим игрокам и после матча с “Арсеналом” тоже начали перемещаться в составе 10 или 11 человек, оставаться компактными и в атаке, и в защите».
Таким образом, дело не только в великолепной связке Габриэла Магальяйнса и Вильяма Салиба — «Арсенал» прекрасно обороняется за счет выверенных командных взаимодействий. Работоспособность Габриела Мартинелли в такой конструкции не менее важна, чем отважные прыжки Магальяйнса под мяч. Левая революция Артеты привела к тому, что внутри коллектива сложилось коммунистическое равноправие, и это сделало его менее уязвимым перед лицом потенциальных дисквалификаций и травм. К тому же прошедшим летом «Арсенал» радикально расширил ростер — теперь он силен не только качественно, но и количественно.
Даже если бы Магальяйнс вчера отдыхал, заменить его мог Пьеро Инкапье — на секундочку, один из лидеров сборной Эквадора, команды, которая в последнее время вообще не пропускала в южноамериканском отборе. Что касается Салиба, то его в тонусе держит конкуренция со стороны Кристиана Москеры, талантливого и вдумчивого защитника, перебравшегося в Лондон из «Валенсии». Удивительная глубина скамейки в оборонительной линии, такой нет больше нигде в мире. Два равноценных состава — важный аргумент в пользу того, что в нынешнем сезоне «Арсеналу» наконец покорятся большие трофеи.
Что может помешать?
И эксперты, и искусственный интеллект считают «канониров» фаворитами двух главных соревнований. У букмекеров «Арсенал» идет фаворитом в линии на победителя АПЛ, а суперкомпьютер Opta после второго тура Лиги чемпионов отвел ему 18,09% шансов на успех в турнире — больше, чем «Ливерпулю» (14,70%), «ПСЖ» (13,96%), «Манчестер Сити» (9,71%), «Баварии» (9,50%), «Барселоне» (8,25%) и «Реалу» (4,94%). На бумаге столь весомое преимущество над той же «Барселоной» кажется странным, но, видимо, даже компьютер чтит известную формулу: «Атака выигрывает вам матчи, а защита — титулы».
Смущает разве только то, что «Арсенал» постоянно вскрывает матчи со стандартов. В большинстве сценариев первый гол дается команде с трудом. Так было и во встрече с «Атлетико»: открыть счет «канонирам» удалось после подачи со штрафного, а за несколько минут перед этим Хулиан Альварес в фирменном стиле пощекотал перекладину. Симеоне после игры констатировал: до 58-й минуты его парни смотрелись неплохо, но все испортил гол со стандарта.
С одной стороны, это может тревожить Артету: что он будет делать, если очередной гол с углового когда-нибудь не залетит? С другой, «Арсенал» забивает после стандартов настолько часто, что в этом не просто просматривается любопытная тенденция. Угловые и штрафные стали главным атакующим оружием команды — не менее мощным, чем форма Холанна в «Манчестер Сити». Просто мы привыкли, что топ-клубы добиваются результатов по-другому, а ставка на угловые — это что-то из репертуара Шона Дайча, который одним рыком может распугать всех тактических блогеров. Это еще один аспект левой революции: Артета не постеснялся адаптировать и применить на топ-уровне оружие бедняков и работяг. А теперь — когда выяснилось, что оно прекрасно работает, — отказываться от него ради эстетических излишеств не имеет смысла.