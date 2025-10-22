У «Арсенала» Артеты титановый хребет. Он наконец-то сможет выиграть АПЛ и Лигу чемпионов

С одной стороны, это может тревожить Артету: что он будет делать, если очередной гол с углового когда-нибудь не залетит? С другой, «Арсенал» забивает после стандартов настолько часто, что в этом не просто просматривается любопытная тенденция. Угловые и штрафные стали главным атакующим оружием команды — не менее мощным, чем форма Холанна в «Манчестер Сити». Просто мы привыкли, что топ-клубы добиваются результатов по-другому, а ставка на угловые — это что-то из репертуара Шона Дайча, который одним рыком может распугать всех тактических блогеров. Это еще один аспект левой революции: Артета не постеснялся адаптировать и применить на топ-уровне оружие бедняков и работяг. А теперь — когда выяснилось, что оно прекрасно работает, — отказываться от него ради эстетических излишеств не имеет смысла.