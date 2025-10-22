В «Реале» новый герой — 18-летний Мастантуоно. Он уже переписывает рекорды

Этим летом «Реал» провел самое масштабное трансферное окно за последние шесть лет. Сливочные потратили 167,5 миллиона евро на четырех игроков — Дина Хейсена, Альваро Каррераса, Трента Александра-Арнолда и Франко Мастантуоно. И если первых трех покупали явно под основу, то от 18-летнего аргентинца не ждали чего-то особенного. Казалось — банальный трансфер на вырост вроде Эндрика. Но сюжет оказался куда интереснее.
Самый дорогой трансфер в истории чемпионата Аргентины
Когда весной 2024 года начали появляться первые весомые слухи об интересе «Реала» к 16-летнему аргентинскому суперталанту, то могло показаться, что все это происходит скорее в пику самому главному историческому сопернику. Несколькими месяцами ранее именно «Барселона» объявила о том, что рассматривает Франко в качестве будущего трансфера.
Нежелание отдавать каталонцам одаренного игрока и финансовые проблемы сине-гранатовых сыграли свою роль — 14 августа 2025-го, в день своего 18-летия, Мастантуоно подписал с мадридским клубом шестилетний контракт. «Реал» заплатил 45 миллионов евро, активировав пункт об отступных, и моментально вознес Франко на первую строчку рекордных трансферов из аргентинского чемпионата.
По сумме перехода Франко с ходу влетел в крутую компанию. Вообще больше 20 миллионов евро, помимо этой пятерки, платили еще только за четырех футболистов — Пабло Аймара, Серхио Агуэро, Вальтера Самуэля и Хулиана Альвареса.
Но «Реал» знал, за кого вываливает такую сумму. Мастантуоно уже в 16 ворвался в основу «Ривер Плейт» и стал героем подборок в интернете с нарезками его чудо-финтов и точных ударов со штрафных. Был велик соблазн назвать его очередным новым Месси — тоже правый вингер с волшебной левой ногой. Но сколько таких «новых Месси» мы уже видели? Франко, пожалуй, уступает Лео в масштабе таланта, но уже сейчас очевидно, что он может вырасти в игрока экстра-класса.
С другой стороны, у «Реала» наметился кризис на правом фланге атаки. Карло Анчелотти часто использовал там Родриго, но бразильцу привычнее играть слева, на противоположном краю скрадываются многие его сильные качества. Итальянский тренер пробовал на этой позиции и Арду Гюлера с Браимом Диасом, но ни один вариант не убеждал по-настоящему, так что позиция изначально была провисающей. Вопрос был лишь в том, потянет ли юноша уровень стартового состава. Начало сезона и лично Хаби Алонсо дали однозначный ответ.
Франко закрыл проблемную позицию и усадил в запас Родриго
Алонсо ставит в «Реале» новый футбол — с акцентом на владение и прессинг, и для этого ему нужны моторные нападающие, способные оказывать давление на оборонительную линию соперника. Родриго не убедил Хаби, и уже во втором туре он посадил бразильца на лавку, сделав ставку на Мастантуоно. И Франко отплатил яркой игрой, закрепившись в стартовом составе.
Пока аргентинец пропустил только одну игру (четвертый тур ла лиги с «Реал Сосьедад») и практически всегда выходит в основе, появившись в 8 из 10 игр с первых минут. Алонсо безболезненно интегрировал в состав Мастантуоно, а Гюлера расположил на позиции «десятки», где лучше всего раскрываются его козыри.
После матча второго тура с «Овьедо» Хаби похвалил новичка: «За короткое время Франко влился в коллектив и, похоже, очень хорошо вписался в команду. Он даст нам очень многое. У него огромная энергия и отличная левая нога. Мастантуоно будет только прогрессировать в рамках командной динамики».
Интересно, что в том матче нашлось место и для Родриго, и для Мастантуоно — бразилец вышел слева, а аргентинец появился справа. Алонсо готов экспериментировать и искать подходящие вариации. Но удивляет, как быстро молодой аргентинец застолбил за собой место на поле. Статистика пока не сильно впечатляет — гол и результативная передача за 593 минуты. Но настырность и техническое оснащение позволяют Мастантуоно компенсировать недостаток голевых действий своим полезным движением.
Стилистически воспитанник «Ривер Плейт» немного напоминает Хамеса Родригеса — колумбиец тоже номинально был «десяткой», но часто действовал справа в атаке. Возможно, пока Мастантуоно уступает Хамесу в плане тонкости принятия решений, зато он явно более скоростной и динамичный. Главный тренер «Реала» пока позволяет аргентинцу творить — открываться шире, забегать в полуфланг или сдваиваться с Гюлером в центре.
Безусловно, у 18-летнего игрока не может не быть минусов — Франко пока слаб и неаккуратен в единоборствах (три желтые за восемь игр чемпионата), много заигрывается с мячом и нередко не находит лучшее продолжение атаки (например, из-за этого сильно возмущался Винисиус в матче с «Кайратом»). Еще одно опасение — жаркий латиноамериканец иногда не может сдержать эмоций. Это происходит как после безобидных эпизодов (был крайне раздосадован решением Алабы пробить опасный штрафной с «Хетафе», пришлось успокаивать Эдеру Милитао), так и взрывоопасных моментов (пнул мяч в сторону скамейки «Атлетико» в дерби).
Связь с Ди Стефано
Первый и пока единственный гол за «Реал» он забил не в самой типичной для себя манере: получил мяч на огромном свободном пространстве, сблизился с защитником, легким движением переложил под нерабочую и выстрелил в ближний угол. Мастантуоно стал четвертым в списке самых юных голеадоров «Реала» в Ла лиге, совсем чуть-чуть не дотянулся до топ-3.
Но есть и еще более интересная параллель с дебютным голом Франко в футболке мадридцев. Мяч против «Леванте» пришелся на 23 сентября — ровно в этот же день 72 года назад впервые отличился за «Реал» Альфредо Ди Стефано. Приятное совпадение с началом испанской карьеры великого соотечественника.
Чуть ранее новый 30-й номер «галактикос» установил другой рекорд, превзойдя достижение Эндрика на 40 дней, — стал самым молодым игроком старта в Лиге чемпионов. В главном клубном европейском турнире у Мастантуоно пока нет голевых действий (только заработанный пенальти с «Кайратом»), а ближайший матч с «Ювентусом» станет отличной проверкой готовности молодого футболиста перед игрой с «Барселоной» в ближайшие выходные.
В преддверии важнейшего матча испанского чемпионата издание Diario AS провело опрос, который разделил мадридистов на две части: одни считают, что Мастантуоно точно заслуживает места в старте, другие же отмечают, что давление класико может оказаться слишком сильным для такого молодого игрока. Хаби Алонсо может снова помочь Франко войти в историю — с 2014 года ни один аргентинец не появлялся в стартовом составе «Реала» на матч с «Барсой». Последним таким примером был Анхель Ди Мария.
Дмитрий Кияшов